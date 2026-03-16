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Torneo Apertura

Arde el Nuevo Gasómetro: San Lorenzo no tuvo Defensa, fue goleado y los hinchas explotaron

San Lorenzo sufrió una dura caída ante Defensa y Justicia este lunes, de local, por la 11ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional

Por UNO
San Lorenzo sufrió una dura derrota ante Defensa y Justicia.

San Lorenzo sufrió una dura derrota ante Defensa y Justicia.

San Lorenzo cayó por goleada y fue abucheado. El Ciclón cayó por 5 a 2 ante Defensa y Justicia, de local, por la 11ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Los hinchas de San Lorenzo explotaron y cantaron el clásico "que se vayan todos...". Así los seguidores del elenco de Boedo despidieron al equipo que dirige Damián Ayude, quien en la conferencia de prensa posterior al partido dijo que sigue firme en el cargo.

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Defensa goleó al Ciclón.

Defensa goleó al Ciclón.

Elías Pereyra abrió el marcador al minuto de juego y el uruguayo Juan Gutiérrez amplió la ventaja a los 44 minutos en el estadio Pedro Bidegain. Ya en el complemento, el Halcón de Varela llegó al 3-0 con el tanto de Aaron Molinas de penal a los 20 minutos y Rodrigo Auzmendi descontó tan solo un minuto después.

Ya con Agustín Ladstatter expulsado a los 22 minutos, Defensa y Justicia aumentó el marcador con el gol de Agustín Hausch a los 30 minutos y, a falta de un minuto para el final, Auzmendi volvió a descontar. A los 50, David Barbona cerró la goleada.

En el local fue titular el mendocino Ignacio Perruzzi y su hermano Francisco estuvo en el banco de suplentes.

Así Defensa y Justicia mantiene su invicto en este Torneo Apertura y escala a la tercera posición con 16 puntos. En la próxima fecha, recibirá a Unión de Santa Fe el sábado a las 17.45 en el estadio Norberto Tomaghello.

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Mientras que San Lorenzo acumula cuatro partidos sin ganar y se estancó en el noveno puesto con 13 puntos.

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San Lorenzo no pudo con Defensa.

San Lorenzo no pudo con Defensa.

Lo que viene para San Lorenzo en el Torneo Apertura

En la próxima fecha, el elenco orientado por Ayude, visitará el miércoles a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza desde las 19 .

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