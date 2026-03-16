Arde el Nuevo Gasómetro: San Lorenzo no tuvo Defensa, fue goleado y los hinchas explotaron

Ya con Agustín Ladstatter expulsado a los 22 minutos, Defensa y Justicia aumentó el marcador con el gol de Agustín Hausch a los 30 minutos y, a falta de un minuto para el final, Auzmendi volvió a descontar. A los 50, David Barbona cerró la goleada.

En el local fue titular el mendocino Ignacio Perruzzi y su hermano Francisco estuvo en el banco de suplentes.

Así Defensa y Justicia mantiene su invicto en este Torneo Apertura y escala a la tercera posición con 16 puntos. En la próxima fecha, recibirá a Unión de Santa Fe el sábado a las 17.45 en el estadio Norberto Tomaghello.

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Mientras que San Lorenzo acumula cuatro partidos sin ganar y se estancó en el noveno puesto con 13 puntos.

san-lorenzo-defensa1 San Lorenzo no pudo con Defensa.

Lo que viene para San Lorenzo en el Torneo Apertura

En la próxima fecha, el elenco orientado por Ayude, visitará el miércoles a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza desde las 19 .