Cuidado Scaloni: a 6 meses del Mundial Jordania cayó en el alargue de la final de la Copa Árabe

Desde que el sorteo lo ubicó en el Grupo J junto a Argentina el conjunto asiático comenzó a captar la atención por su buen rendimiento y estuvo cerca de coronarlo con un título, en el estadio de Lusail y justo cuando se cumplen 3 años de la consagración de La Scaloneta.

jordania marruecos 1

Lejos de contar con grandes figuras o futbolistas de ligas top, Jordania construyó su camino con un equipo mayormente integrado por jugadores del ámbito local y con gran disciplina táctica, superó a selecciones con mayor peso histórico y el subcampeonato de todos modos marca un hito para su fútbol, a pocos meses de enfrentar a las potencias en el Mundial 2026.