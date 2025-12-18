Cuidado Scaloni: a 6 meses del Mundial Jordania cayó en el alargue de la final de la Copa Árabe

Jordania, uno de los rivales de la Selección argentina en el Mundial 2026, quedó a un paso del mayor logro de su historia al perder 3 a 2 en el alargue la final de la Copa Árabe nada menos que ante Marruecos, tercero en Qatar 2022
Jordania, uno de los rivales de la Selección argentina en el Mundial 2026, quedó a un paso del mayor logro de su historia al perder 3 a 2 en el alargue la final de la Copa Árabe nada menos que ante Marruecos, tercero en Qatar 2022
Desde que el sorteo lo ubicó en el Grupo J junto a Argentina el conjunto asiático comenzó a captar la atención por su buen rendimiento y estuvo cerca de coronarlo con un título, en el estadio de Lusail y justo cuando se cumplen 3 años de la consagración de La Scaloneta.
Lejos de contar con grandes figuras o futbolistas de ligas top, Jordania construyó su camino con un equipo mayormente integrado por jugadores del ámbito local y con gran disciplina táctica, superó a selecciones con mayor peso histórico y el subcampeonato de todos modos marca un hito para su fútbol, a pocos meses de enfrentar a las potencias en el Mundial 2026.
La Selección argentina y Jordania jugarán el sábado 27 de junio a las 23 (hora argentina) en Dallas para cerrar la fase de grupos del Mundial.
Oussama Tannane, desde atrás de mitad de cancha, abrió el marcador para los marroquíes, Ali Olwan lo dio vuelta con dos goles (uno de penal) y en un córner sobre la hora Abderrazak Hamdallah estableció el empate que prolongó la definición al tiempo suplementario.
En el alargue, Jordania se puso en ventaja pero el VAR anuló el tanto por una mano y Marruecos se quedó con el triunfo con el segundo tanto de Hamdallah.