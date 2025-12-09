Copa Sudamericana 2014 A falta de Libertadores, River buscará salir campeón de la Sudamericana.

Cuántos millones pierde River por no disputar la Copa Libertadores

Teniendo en cuenta los valores que presentó la Copa Libertadores en 2025, la diferencia entre participar en esa Copa o la Sudamericana es abismal. Es que todos los equipos que clasificaron al certamen más importante de América recibirán 6 millones de dólares mientras que quienes participen del segundo torneo internacional recibirán 1.8 millones de dólares. Una diferencia de 4.2 millones solo por participar.

Luego, por partido empatado o ganado y por la clasificación a las siguientes rondas los montos de los premios cambian significativamente; por lo que River disputará un torneo que, más allá de las posibles ganancias, le supone pérdidas ya que el Millo se acostumbró a ser protagonista de la Copa Libertadores.

Premios Copa Libertadores - Sudamericana River perderá millones de dólares. TyC Sports

Los equipos argentinos que disputarán la Copa Libertadores 2026 son:

Lanús (campeón Copa Sudamericana 2025).

Platense: (campeón Torneo Apertura).

Independiente Rivadavia (campeón Copa Argentina).

Rosario Central (primer puesto de la Tabla Anual)

Boca Juniors (segundo puesto en la Tabla Anual).

Argentinos Juniors (clasificó a la Pre Libertadores).

Estudiantes de La Plata o Racing Club (el equipo que gane el Torneo Clausura).

River - Copa Sudamericana

Cuánto puede ganar River si gana la Copa Sudamericana

Si River Plate logra consagrarse en la Copa Sudamericana recibirá un bono por la final compuesto por 6.5 millones de dólares; sin embargo, si hacía lo propio en la final de la Copa Libertadores podría haber ganado 24 millones de dólares.

En total, en el caso hipotético de que el Millonario gane la Copa Sudamericana, perdería 34.032.000 dólares en comparación con la obtención de la Libertadores.