Cuánto vale el pase de Gianluca Prestianni, la joya de la Selección argentina que Gallardo quiere para River

Después de una temporada decepcionante, y en medio de un proceso de renovación, River inició gestiones por Gianluca Prestianni, figura de la Selección argentina en el Mundial Sub 20 y debutante en la mayor que dirige Lionel Scaloni.

Por UNO
Prestianni es el jugador que quiere Gallardo.

Las conversaciones por el pase ya se iniciaron y la idea de los dirigentes Millonarios es conseguir un préstamo con opción de compra.

Gianluca Prestianni en Benfica
Gianluca Prestianni podría ser cedido por Benfica a River.

Por lo pronto el futbolista de 19 años ve con buenos ojos volver a la Argentina y jugar en River en los meses previos al Mundial 2026, mientras que del lado de Benfica hay buena predisposición para cederlo.

Según Transfermarkt, el pase de Prestianni vale 8 millones de euros, una cifra similar a la que pagó Benfica a Vélez hace más de dos años.

La llegada de Prestianni sería una alternativa que descartaría el regreso de Claudio Echeverri quien desea romper su vínculo con el Bayer Leverkusen y que el Manchester City, dueño de su pase, lo ceda a River,

Los números de Gianluca Prestianni

Desde que llegó a Benfica, Gianluca Prestianni acumula 30 partidos oficiales con 3 goles y 4 asistencias. Además disputó 11 encuentros (2 goles) en el segundo equipo de club de Lisboa.

En la actual temporada el ex Vélez lleva 15 partidos y 2 goles además de haber sido finalista del Mundial Sub 20 y debutado ante Angola en la Selección argentina mayor

