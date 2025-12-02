Cuánto vale el pase de Gianluca Prestianni, la joya de la Selección argentina que Gallardo quiere para River

Según Transfermarkt, el pase de Prestianni vale 8 millones de euros, una cifra similar a la que pagó Benfica a Vélez hace más de dos años.

La llegada de Prestianni sería una alternativa que descartaría el regreso de Claudio Echeverri quien desea romper su vínculo con el Bayer Leverkusen y que el Manchester City, dueño de su pase, lo ceda a River,

Los números de Gianluca Prestianni

Desde que llegó a Benfica, Gianluca Prestianni acumula 30 partidos oficiales con 3 goles y 4 asistencias. Además disputó 11 encuentros (2 goles) en el segundo equipo de club de Lisboa.

En la actual temporada el ex Vélez lleva 15 partidos y 2 goles además de haber sido finalista del Mundial Sub 20 y debutado ante Angola en la Selección argentina mayor