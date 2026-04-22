Cómo hay que desechar el aceite viejo de cocina para no contaminar

El aceite de cocina que utilizamos en el día parece inofensivo y seguro, pero puede convertirse en un grave problema si lo desechamos de forma incorrecta. Llega un punto en el que el aceite de cocina ya no se puede usar y no es seguro para el consumo. Cuando llega ese momento, siempre es bueno saber cómo desecharlo.
En Argentina generalmente cocinamos con variedades de aceite de origen vegetal y particularmente con dos: aceite de oliva y aceite de girasol.
Freír muchas veces el aceite para hacer papas fritas, tortas fritas, pollo o lo que sea puede generar problemas en tres aspectos claves de la vida: puede afectar nuestra salud por ser muy viejo y haber sido calentado muchas veces, puede contaminar el agua si lo tiramos por el desagüe y puede afectar el sabor de los alimentos.
¿De qué manera el aceite de cocina viejo puede contaminar el agua?
El aceite doméstico de cocina puede ser más peligroso para el medioambiente de lo que piensas. Tirar aceite en la pileta de los platos o en la tierra del jardín puede generar daño permanente.
El aceite de cocina, en primer lugar, se puede solidificar y tapa las cañerías, generando importantes problemas estructurales. Además, si el aceite se estanca, favorece la reproducción de bacterias en las tuberías y atrae plagas urbanas.
Si este residuo de aceite llega al agua de ríos al desecharlo, el problema es aún mayor. Se estima que un litro de aceite usado contamina 1000 litros de agua.
Cuál es la forma segura de desechar el aceite viejo de cocina
Existen algunas formas seguras para desechar el aceite viejo que ya no da para más frituras. No hay que tirarlo en la tierra, ni en el desagüe, ni en el inodoro, en ninguna parte.
La primera opción consiste en desechar el aceite en una botella plástica. Deja que se enfríe bien, utiliza un colador para filtrarlo y colócalo en una botella bien cerrada. Coloca la botella en la basura o en un cesto para ello, si es que existe un programa de recolección en tu barrio.
La otra opción es ideal para cuando te queda un poco de aceite de cocina viejo y no tiene mucho sentido ponerlo en una botella.
Calienta el aceite a fuego medio en una sartén y añade almidón de maíz. Revuelve hasta formar una masa firme y coloca esa pasta en una servilleta para tirarla a la basura.
Alimentos seguros: ¿qué pasa si consumimos aceite viejo?
El aceite de cocina viejo ha pasado por un proceso de oxidación en el cual se han formado compuestos tóxicos como radicales libres y ácidos grasos.
Estas sustancias en el aceite, a la larga, pueden causar daños hepáticos, cardiacos y estomacales. Se recomienda no reutilizarlo más de tres veces.