Cuándo y dónde juegan Boca vs. Racing y el clásico de La Plata por las semifinales del Torneo Clausura 2025

Del otro lado de la llave, Estudiantes de La Plata deberá enfrentarse a Gimnasia La Plata en una nueva edición del clásico de la ciudad, con el objetivo de alcanzar la final en Santiago del Estero el sábado 13 de diciembre y convertirse en el nuevo campeón del fútbol argentino.

Al igual que en las rondas de octavos y cuartos de final, dichos cotejos se llevarán a cabo en la casa del mejor clasificado. Es decir, los de La Ribera harán de local ante los dirigidos por Gustavo Costas en La Bombonera, mientras que el Lobo recibirá al Pincha en el estadio Juan Carmelo Zerillo del Bosque platense.