Cuándo y dónde juegan Boca vs. Racing y el clásico de La Plata por las semifinales del Torneo Clausura 2025

La victoria de Racing como local ante Tigre, por penales, dejó definido los cruces de las semifinales del Torneo Clausura 2025, instancia que contará con el duelo entre La Academia y Boca como plato fuerte.
Del otro lado de la llave, Estudiantes de La Plata deberá enfrentarse a Gimnasia La Plata en una nueva edición del clásico de la ciudad, con el objetivo de alcanzar la final en Santiago del Estero el sábado 13 de diciembre y convertirse en el nuevo campeón del fútbol argentino.
Al igual que en las rondas de octavos y cuartos de final, dichos cotejos se llevarán a cabo en la casa del mejor clasificado. Es decir, los de La Ribera harán de local ante los dirigidos por Gustavo Costas en La Bombonera, mientras que el Lobo recibirá al Pincha en el estadio Juan Carmelo Zerillo del Bosque platense.
Ambos encuentros de las semifinales del campeonato local se disputarán durante el domingo y lunes, con horario a confirmar, en el recinto del mejor posicionado en las distintas zonas del certamen.
Por su parte, a diferencia de lo sucedido en el Torneo Apertura que tuvo a Platense como campeón, en caso de empate en los 90', el duelo irá al alargue.
En caso de persistir la igualdad luego de los 30' adicionales, el vencedor se definirá desde el punto penal.