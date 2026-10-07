Cuándo juegan Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima por las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer la programación de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026 que incluye la agenda de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima.
La Liga Profesional dio a conocer la programación de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026 que incluye la agenda de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima.
La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer la programación de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026 que incluye la agenda de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima.
La Lepra y el Lobo se cruzarán en la 16ta y última fecha, pero antes tendrán partidos clave para cumplir sus objetivos tanto en segundo torneo de la temporada como en la tabla anual acumulada.
Independiente Rivadavia, líder de la tabla anual y 5to en la Zona B del Clausura, será local ante Tigre el sábado 17 de octubre a las 17.30, el martes 27 a las 19 visitará a Argentinos Juniors y el lunes 2 de noviembre a las 21.15 recibirá a Banfield en el Gargantini.
Gimnasia y Esgrima, 7mo en la Zona A y 16to en la tabla anual, jugará el sábado 17 a las 20 frente a Vélez, en Liniers, será local el viernes 23 a las 18.30 ante Platense y el domingo 1 de noviembre se medirá con Lanús, en el Sur del Gran Buenos Aires.
Lo más importante de la programación de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura es el día y horario del Superclásico entre Boca y River.
El encuentro será válido por la fecha 15 y se jugará en La Bombonera el domingo 1 de noviembre a las 15.
Fecha 13
Jueves 15 de octubre
Viernes 16 de octubre
Sábado 17 de octubre
Domingo 18 de octubre
Lunes 19 de octubre
Fecha 14
Viernes 23 de octubre
Sábado 24 de octubre
Domingo 25 de octubre
Lunes 26 de octubre
Martes 27 de octubre
Fecha 15
Viernes 30 de octubre
Sábado 31 de octubre
Domingo 1 de noviembre
Lunes 2 de noviembre