Cuándo juegan Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima por las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura

La Lepra y el Lobo se cruzarán en la 16ta y última fecha, pero antes tendrán partidos clave para cumplir sus objetivos tanto en segundo torneo de la temporada como en la tabla anual acumulada.

Gimnasia y Esgrima está en la lucha por clasificarse a los playoffs.

Independiente Rivadavia, líder de la tabla anual y 5to en la Zona B del Clausura, será local ante Tigre el sábado 17 de octubre a las 17.30, el martes 27 a las 19 visitará a Argentinos Juniors y el lunes 2 de noviembre a las 21.15 recibirá a Banfield en el Gargantini.