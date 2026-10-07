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Cuándo juegan Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima por las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura

La Liga Profesional dio a conocer la programación de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026 que incluye la agenda de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La Lepra recibirá a Tigre y Banfield.

La Lepra recibirá a Tigre y Banfield.

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer la programación de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026 que incluye la agenda de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima.

La Lepra y el Lobo se cruzarán en la 16ta y última fecha, pero antes tendrán partidos clave para cumplir sus objetivos tanto en segundo torneo de la temporada como en la tabla anual acumulada.

Gimnasia y Esgrima está en la lucha por clasificarse a los playoffs.

Gimnasia y Esgrima está en la lucha por clasificarse a los playoffs.

Independiente Rivadavia, líder de la tabla anual y 5to en la Zona B del Clausura, será local ante Tigre el sábado 17 de octubre a las 17.30, el martes 27 a las 19 visitará a Argentinos Juniors y el lunes 2 de noviembre a las 21.15 recibirá a Banfield en el Gargantini.

Gimnasia y Esgrima, 7mo en la Zona A y 16to en la tabla anual, jugará el sábado 17 a las 20 frente a Vélez, en Liniers, será local el viernes 23 a las 18.30 ante Platense y el domingo 1 de noviembre se medirá con Lanús, en el Sur del Gran Buenos Aires.

Cuándo es el Superclásico entre Boca y River

Lo más importante de la programación de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura es el día y horario del Superclásico entre Boca y River.

El encuentro será válido por la fecha 15 y se jugará en La Bombonera el domingo 1 de noviembre a las 15.

Las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026

Fecha 13

Jueves 15 de octubre

  • 20.00 Huracán – Gimnasia (Zona B)

Viernes 16 de octubre

  • 19.00 Defensa y Justicia – Instituto (Zona A)
  • 21.30 Boca – Talleres (Zona A)

Sábado 17 de octubre

  • 15.00 Banfield – Argentinos (Zona B)
  • 17.30 Platense – Lanús (Zona A)
  • 17.30 Ind. Rivadavia – Tigre (Zona B)
  • 20.00 Vélez – Gimnasia y Esgrima (Zona A)
  • 20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B)

Domingo 18 de octubre

  • 14.45 Racing – Independiente (Interzonal)
  • 18.00 Estudiantes – San Lorenzo (Zona A)
  • 18.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi (Zona B)
  • 20.15 Belgrano – River (Zona B)

Lunes 19 de octubre

  • 19.00 Newell’s – Central Córdoba (Zona A)
  • 19.00 Sarmiento – Barracas Central (Zona B)
  • 21.15 Deportivo Riestra – Unión (Zona A)

Fecha 14

Viernes 23 de octubre

  • 18.30 Gimnasia y Esgrima – Platense (Zona A)
  • 19.00 Gimnasia – Sarmiento (Zona B)
  • 21.15 Tigre – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de octubre

  • 14.45 Banfield – Lanús (Interzonal)
  • 17.00 Talleres – Defensa y Justicia (Zona A)
  • 19.15 San Lorenzo – Newell’s (Zona A)
  • 21.30 Rosario Central – Huracán (Zona B)

Domingo 25 de octubre

  • 14.45 Aldosivi – Belgrano (Zona B)
  • 17.00 Independiente – Boca (Zona A)
  • 19.15 River – Racing (Zona B)
  • 21.30 Central Córdoba – Vélez (Zona A)
  • 21.30 Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Lunes 26 de octubre

  • 19.00 Unión – Estudiantes (Zona A)
  • 21.15 Instituto – Deportivo Riestra (Zona A)

Martes 27 de octubre

  • 19.00 Argentinos – Independiente Rivadavia (Zona B)

Fecha 15

Viernes 30 de octubre

  • 19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B)
  • 19.00 Huracán – Tigre (Zona B)
  • 21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)
  • 21.15 Racing – Aldosivi (Zona B)

Sábado 31 de octubre

  • 14.45 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A)
  • 17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A)
  • 19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A)
  • 21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A)

Domingo 1 de noviembre

  • 15.00 Boca – River (Interzonal)
  • 18.30 Newell’s – Unión (Zona A)
  • 18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B)
  • 20.45 Lanús – Gimnasia y Esgrima (Zona A)

Lunes 2 de noviembre

  • 19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A)
  • 21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B)
  • 21.15 Independiente Rivadavia – Banfield (Zona B)

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