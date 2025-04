Tras el encuentro, el Ogro enfrentó los micrófonos de TyC Sports (canal que posee los derechos del certamen) y fue consultado sobre sus dardos contra Gago.

Para comenzar, Fabbiani expresó: "Yo me defendí de algunas declaraciones del técnico rival. Después de tantos años jugando al fútbol, hoy me toca ser entrenador y yo nunca le faltaría el respeto a ningún entrenador".

"Me sentí tocado, cuando se meten con mi trabajo o con mi grupo de jugadores me salta todavía el jugador y lo tengo que mejorar, porque no soy más jugador, pero bueno, lo llevo en la sangre. Creo que el otro día en el partido fuimos superiores, podríamos haber terminado con una goleada, pero cuando se meten con mis jugadores y mi trabajo no me gusta", sumó el DT de Newell's.

"NO PORQUE DIRIJA A BOCA ME VOY A DEJAR FALTAR EL RESPETO"



El Ogro #Fabbiani apuntó contra #Gago por las declaraciones posteriores a la derrota del Xeneize ante #Newell's.

Continuando con su explicación, Fabbiani aseguró: "Fueron varias frases las que molestaron. Yo recién te estoy reconociendo el planteo que me hizo el rival (Kimberley de Mar del Plata) y lo felicito, y nunca le voy a faltar el respeto a nadie. Uno tiene que ser inteligente. Jugué muchos años al fútbol y no porque dirija a Boca me voy a dejar faltar el respeto".

Para culminar, sobre si habló o no con Gago tras lo ocurrido, sentenció: "No hablé, ni me interesa. Ya está, ganamos y nos sirvió para seguir mejorando, el grupo lo necesitaba. Hay que seguir creciendo".