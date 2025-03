huracan las heras.jpg Huracán Las Heras se alista para su debut en el Federal A. Foto: Gentileza Prensa Huracán Las Heras.

El período sin competencia es un factor más que negativo y eso Cristian Aracena lo analizó de la siguiente manera: "Hacía mucho tiempo que no me tocaba vivir esta espera. El año pasado vine desde Almagro y rápidamente empecé a jugar en Gutiérrez. Y terminó el torneo y me sumé a Huracán entonces no tuve parate. Pero, en este caso, traté de mentalizarme de que, si bien era larga la espera, había que entrenarse y prepararse con la cabeza puesta en que se arrancaba tarde para no desconcentrarse. Son torneos que, además desde lo económico, alejan a muchos jugadores del fútbol".

La motivación es un aspecto que precisa renovarse y Aracena así lo entiende en su día a día: "Parte de lo que me lleva a seguir es que uno sigue sintiendo lo que sintió cuando era chico: esas ganas de, más allá de ser profesional, de disfrutar el fútbol".

huracan las heras1.jpg Huracán Las Heras debutará en el Federal A ante Bolívar. Foto: Gentileza Prensa Huracán Las Heras.

Cristian Aracena, su rol como arquero y la complejidad de Federal A

Con 38 años en su haber, Cristian Aracena ya forma parte de los experimentados de la categoría y del plantel. Por ello, al consultársele sobre aquello que considera que en su puesto le han aportado los años, el guardameta de Huracán Las Heras comentó: "El fútbol ha evolucionado mucho en todos los puestos. Ya no son tan invasivas las pretemporadas y las exigencias sobre la salud. En el puesto de arquero, la experiencia es muy importante. Vivís tantas situaciones con el correr de los partidos que, algunas, ya se repiten. Si bien el fútbol va cambiando todo el tiempo, te obliga a rendir y la experiencia te hace entender un poco más la posibilidad de jugar. Con mi edad me siento más cómodo que cuando era más joven. Me enfoco más en algunas cosas que antes no conocía".

aracena huracan1.jpg Cristian Aracena es el experimentado arquero que custodiará el arco de Huracán Las Heras. Foto: Gentileza Prensa Huracán Las Heras.

En ese sentido, sobre a la edad que el arquero encuentra madurez, el Pity agregó: "Creo que a partir de los 30, antes de eso seguís siendo un arquero joven".

Finalmente, el arquero se refirió a ciertos aspectos del Federal A que dificultan el juego en la categoría: "Hay muchos factores que hacen que se complique un montón la categoría. Yo lo he vivido y estoy preparado".