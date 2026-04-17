Copa Sudamericana: el triunfo de San Lorenzo y la caída de Tigre completaron la segunda fecha

San Lorenzo consiguió su primera victoria en la Copa Sudamericana y es líder de su grupo completada la segunda fecha mientras que Tigre sigue sin poder ganar en la competencia.
San Lorenzo consiguió su primera victoria en la Copa Sudamericana y es líder de su grupo completada la segunda fecha mientras que Tigre sigue sin poder ganar.
San Lorenzo consiguió su primera victoria en la Copa Sudamericana y es líder de su grupo completada la segunda fecha mientras que Tigre sigue sin poder ganar en la competencia.
San Lorenzo, con el mendocino Gonzalo Abrego de titular, derrotó 2-0 a Deportivo Cuenca de Ecuador, en el Nuevo Gasómetro, en un partido correspondiente a la la segunda fecha del Grupo D. Los goles los marcaron el colombiano Jhohan Romaña y Nicolás Tripichio, ambos en la segunda parte.
De esta manera, consiguió un triunfo clave para acomodarse en la pelea por la clasificación. El equipo azulgrana, que venía de empatar 1-1 ante Recoleta en el debut, se impuso con autoridad como local y trepó a la cima de la zona.
El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez, invicto desde que asumió el cargo, fue superior y sumó 3 puntos valiosos en la disputa por la clasificación.
Tigre perdió 1-0 ante Macará de Ecuador en el estadio José Dellagiovanna, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026, y complicó su arranque en el certamen continental.
El único gol de la noche lo convirtió Federico Paz en el inicio del segundo tiempo, en un partido que además dejó al conjunto de Victoria con diez jugadores por la expulsión del Pity Martínez.
El equipo dirigido por Diego Dabove había llegado con la necesidad de hacerse fuerte en casa luego del empate 1-1 frente a Alianza Atlético en el debut, pero volvió a tropezar y quedó con apenas un punto en sus primeras dos presentaciones.
San Lorenzo y River, ambos con un triunfo y un empate, son los únicos equipos argentinos invictos y que lideran sus respectivos grupos de la Copa Sudamericana cumplidas dos fechas de la fase de grupos.