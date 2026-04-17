Copa Sudamericana: el triunfo de San Lorenzo y la caída de Tigre completaron la segunda fecha

Embed - TRIPICHIO TERMINÓ DE LIQUIDAR EL PARTIDO PARA EL CICLÓN | San Lorenzo 2-0 Dep. Cuenca | RESUMEN

El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez, invicto desde que asumió el cargo, fue superior y sumó 3 puntos valiosos en la disputa por la clasificación.

Derrota de Tigre, en su cancha

Tigre perdió 1-0 ante Macará de Ecuador en el estadio José Dellagiovanna, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026, y complicó su arranque en el certamen continental.

Embed - EXPULSIÓN INSÓLITA PARA EL PITY Y TRIUNFAZO EUFÓRICO DE MACARÁ | Tigre 0-1 Macará | RESUMEN

El único gol de la noche lo convirtió Federico Paz en el inicio del segundo tiempo, en un partido que además dejó al conjunto de Victoria con diez jugadores por la expulsión del Pity Martínez.

El equipo dirigido por Diego Dabove había llegado con la necesidad de hacerse fuerte en casa luego del empate 1-1 frente a Alianza Atlético en el debut, pero volvió a tropezar y quedó con apenas un punto en sus primeras dos presentaciones.

Las posiciones de la Copa Sudamericana

San Lorenzo y River, ambos con un triunfo y un empate, son los únicos equipos argentinos invictos y que lideran sus respectivos grupos de la Copa Sudamericana cumplidas dos fechas de la fase de grupos.