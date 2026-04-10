Copa Argentina: los cruces confirmados de 16avos de final después de la goleada de Gimnasia La Plata

Gimnasia La Plata goleó por 4 a 1 a Camioneros y avanzó con facilidad a la siguiente instancia de la Copa Argentina 2026, en un partido disputado en el estadio Florencio Sola de Banfield, por los 32avos de final del certamen.
Gimnasia La Plata goleó a Camioneros y avanzó con facilidad a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.
Gimnasia La Plata goleó por 4 a 1 a Camioneros y avanzó con facilidad a la siguiente instancia de la Copa Argentina 2026, en un partido disputado en el estadio Florencio Sola de Banfield, por los 32avos de final del certamen.
Para el equipo platense, que fue dirigido de manera interina por el Pata Pereyra, convirtieron el delantero Mauricio Torres, a los 6' del primer tiempo y de penal, el defensor Alexis Steimbach, cuando iban 30', y los mediocampistas Maximiliano Zalazar y Nacho Fernández, a los 20' y 25' del complemento, respectivamente.
Además, para Camioneros había marcado la igualdad parcial el delantero Federico Aguirre, en el minuto 11 del primer tiempo.
Con el triunfo, mientras se mantiene en la búsqueda de un entrenador que se haga cargo del primer equipo ante el despido de Fernando Zaniratto, el “Lobo” se medirá en los 16avos de final con Acassuso, que derrotó a Newell’s por 2-0 en la primera ronda.
Antes se enfocará en el Torneo Apertura y su próximo compromiso será este lunes 13 a las 16.30 frente a Sarmiento.
Solo resta confirmar un cruce de los 16avos de final y será el que jugará Vélez con el ganador del encuentro del próximo miércoles entre Gimnasia y Esgrima y Gimnasia y Tiro de Salta.
Ya jugaron
Miércoles 15 de abril