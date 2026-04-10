Copa Argentina: los cruces confirmados de 16avos de final después de la goleada de Gimnasia La Plata

Con el triunfo, mientras se mantiene en la búsqueda de un entrenador que se haga cargo del primer equipo ante el despido de Fernando Zaniratto, el “Lobo” se medirá en los 16avos de final con Acassuso, que derrotó a Newell’s por 2-0 en la primera ronda.

Embed - Gimnasia (LP) 4 - 1 Camioneros | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

Antes se enfocará en el Torneo Apertura y su próximo compromiso será este lunes 13 a las 16.30 frente a Sarmiento.

Solo resta confirmar un cruce de los 16avos de final y será el que jugará Vélez con el ganador del encuentro del próximo miércoles entre Gimnasia y Esgrima y Gimnasia y Tiro de Salta.

Los cruces confirmados de 16avos de final

San Lorenzo vs. Riestra

Morón vs. Midland

Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano

River vs. Aldosivi

Independiente Rivadavia vs. Tigre

Talleres vs. Atlético Tucumán

Unión vs. Independiente

Platense vs. San Martín de San Juan

Estudiantes vs. Rosario Central

Barracas vs. Huracán

Defensa y Justicia vs. Racing

Instituto vs. Lanús

Banfield vs. San Martín de Tucumán

Boca vs. Sarmiento

Gimnasia La Plata vs. Acassuso

Los 32avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1

2 - Estudiantes de Buenos Aires 1 Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1

3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1 Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0

3 - Ituzaingó 0 Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)

1 (6) Talleres 1 - Argentino de Merlo 0

1 - Argentino de Merlo 0 Platense 1 - Argentino (Monte Maíz) 0

1 - Argentino (Monte Maíz) 0 Dep. Riestra 1 - Deportivo Maipú 0

1 - Deportivo Maipú 0 Barracas Ctral. 2 (4) - Temperley 2 (3)

2 (4) - Temperley 2 (3) Rosario Central 2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0

2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0 Ctral. Córdoba (S.E.) 2 (4) - Gimnasia (Jujuy) 2 (5)

2 (5) Aldosivi 3 - San Miguel 0

3 - San Miguel 0 Tigre 2 - Claypole 0

2 - Claypole 0 River 1 - Cdad. de Bolívar 0

1 - Cdad. de Bolívar 0 Boca 2 - Gimnasia de Chivilcoy 0

2 - Gimnasia de Chivilcoy 0 San Martín (S. Juan) 2 - Dep. Madryn 0

2 - Dep. Madryn 0 Godoy Cruz 0 - Deportivo Morón 1

1 San Lorenzo 5 - Deportivo Rincón 0

5 - Deportivo Rincón 0 Atlético Tucumán 2 Sportivo Barracas 1

2 Sportivo Barracas 1 Banfield 3 - Real Pilar 0

- Real Pilar 0 Independiente 4 - Atenas (Río IV) 2

4 - Atenas (Río IV) 2 Belgrano (Cba.) 3 - At. de Rafaela 0

3 - At. de Rafaela 0 Racing Club 1- San Martín (Formosa) 0

1- San Martín (Formosa) 0 Huracán 2 - Olimpo (B. Blanca) 1

2 - Olimpo (B. Blanca) 1 Newell´s O. Boys 0 - Acassuso 2

2 Unión 2 - Agropecuario Arg 0

2 - Agropecuario Arg 0 Def. y Justicia 2 - Chaco For Ever 1

2 - Chaco For Ever 1 Instituto 2 - Atlanta 0

2 - Atlanta 0 Estudiantes (Río IV) 0 (3) - San Martín (Tucumán) 0 (4)

0 (4) Vélez Sarsfield 4 - Dep. Armenio 1

4 - Dep. Armenio 1 Sarmiento (Junín) 1 - T. Suárez 0

1 - T. Suárez 0 Gimnasia La Plata 4 - Camioneros 1

Miércoles 15 de abril