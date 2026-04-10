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Copa Argentina 2026

Copa Argentina: los cruces confirmados de 16avos de final después de la goleada de Gimnasia La Plata

Gimnasia La Plata goleó a Camioneros y avanzó con facilidad a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El Lobo está en los 16avos de final.

El Lobo está en los 16avos de final.

Gimnasia La Plata goleó por 4 a 1 a Camioneros y avanzó con facilidad a la siguiente instancia de la Copa Argentina 2026, en un partido disputado en el estadio Florencio Sola de Banfield, por los 32avos de final del certamen.

Para el equipo platense, que fue dirigido de manera interina por el Pata Pereyra, convirtieron el delantero Mauricio Torres, a los 6' del primer tiempo y de penal, el defensor Alexis Steimbach, cuando iban 30', y los mediocampistas Maximiliano Zalazar y Nacho Fernández, a los 20' y 25' del complemento, respectivamente.

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Gimnasia La Plata se meti&oacute; en la segunda ronda de la Copa Argentina.

Gimnasia La Plata se metió en la segunda ronda de la Copa Argentina.

Además, para Camioneros había marcado la igualdad parcial el delantero Federico Aguirre, en el minuto 11 del primer tiempo.

Con el triunfo, mientras se mantiene en la búsqueda de un entrenador que se haga cargo del primer equipo ante el despido de Fernando Zaniratto, el “Lobo” se medirá en los 16avos de final con Acassuso, que derrotó a Newell’s por 2-0 en la primera ronda.

Embed - Gimnasia (LP) 4 - 1 Camioneros | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

Antes se enfocará en el Torneo Apertura y su próximo compromiso será este lunes 13 a las 16.30 frente a Sarmiento.

Solo resta confirmar un cruce de los 16avos de final y será el que jugará Vélez con el ganador del encuentro del próximo miércoles entre Gimnasia y Esgrima y Gimnasia y Tiro de Salta.

Los cruces confirmados de 16avos de final

  • San Lorenzo vs. Riestra
  • Morón vs. Midland
  • Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano
  • River vs. Aldosivi
  • Independiente Rivadavia vs. Tigre
  • Talleres vs. Atlético Tucumán
  • Unión vs. Independiente
  • Platense vs. San Martín de San Juan
  • Estudiantes vs. Rosario Central
  • Barracas vs. Huracán
  • Defensa y Justicia vs. Racing
  • Instituto vs. Lanús
  • Banfield vs. San Martín de Tucumán
  • Boca vs. Sarmiento
  • Gimnasia La Plata vs. Acassuso

Los 32avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

  • Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1
  • Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1
  • Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0
  • Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)
  • Talleres 1 - Argentino de Merlo 0
  • Platense 1 - Argentino (Monte Maíz) 0
  • Dep. Riestra 1 - Deportivo Maipú 0
  • Barracas Ctral. 2 (4) - Temperley 2 (3)
  • Rosario Central 2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0
  • Ctral. Córdoba (S.E.) 2 (4) - Gimnasia (Jujuy) 2 (5)
  • Aldosivi 3 - San Miguel 0
  • Tigre 2 - Claypole 0
  • River 1 - Cdad. de Bolívar 0
  • Boca 2 - Gimnasia de Chivilcoy 0
  • San Martín (S. Juan) 2 - Dep. Madryn 0
  • Godoy Cruz 0 - Deportivo Morón 1
  • San Lorenzo 5 - Deportivo Rincón 0
  • Atlético Tucumán 2 Sportivo Barracas 1
  • Banfield 3 - Real Pilar 0
  • Independiente 4 - Atenas (Río IV) 2
  • Belgrano (Cba.) 3 - At. de Rafaela 0
  • Racing Club 1- San Martín (Formosa) 0
  • Huracán 2 - Olimpo (B. Blanca) 1
  • Newell´s O. Boys 0 - Acassuso 2
  • Unión 2 - Agropecuario Arg 0
  • Def. y Justicia 2 - Chaco For Ever 1
  • Instituto 2 - Atlanta 0
  • Estudiantes (Río IV) 0 (3) - San Martín (Tucumán) 0 (4)
  • Vélez Sarsfield 4 - Dep. Armenio 1
  • Sarmiento (Junín) 1 - T. Suárez 0
  • Gimnasia La Plata 4 - Camioneros 1

Miércoles 15 de abril

  • Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), a las 14.10 en Lomas de Zamora (cancha de Los Andes)

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