¡Confirmado! Así será el calendario de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Durante la jornada de este viernes Conmebol terminó por definir lo que todos etabamos esperando: días, horarios y sedes de los partidos de la fase de grupos del torneo de clubes más importante del continente.

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Días y horarios de los partidos de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia será el primer equipo argentino en ver acción en una nueva edición de la Copa Libertadores. Será ante Bolívar, en el Malvinas Argentinas, el martes 7 de noviembre. El encuentro comenzará a las 19.