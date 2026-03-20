¡Confirmado! Así será el calendario de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores sentenció que Independiente Rivadavia forme parte del Grupo C. Allí tendrá como rivales a Fluminense, Bolívar y Deportivo La Guaira.
Independiente Rivadavia será el primer equipo argentino en ver acción en la Copa Libertadores 2026. Su estreno será, como local, ante Bolívar el 7 de abril
El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores sentenció que Independiente Rivadavia forme parte del Grupo C. Allí tendrá como rivales a Fluminense, Bolívar y Deportivo La Guaira.
Durante la jornada de este viernes Conmebol terminó por definir lo que todos etabamos esperando: días, horarios y sedes de los partidos de la fase de grupos del torneo de clubes más importante del continente.
Independiente Rivadavia será el primer equipo argentino en ver acción en una nueva edición de la Copa Libertadores. Será ante Bolívar, en el Malvinas Argentinas, el martes 7 de noviembre. El encuentro comenzará a las 19.