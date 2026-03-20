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¡Confirmado! Así será el calendario de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia será el primer equipo argentino en ver acción en la Copa Libertadores 2026. Su estreno será, como local, ante Bolívar el 7 de abril

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia será el primer argentino en ver acción en la Copa Libertadores 2026.

Independiente Rivadavia será el primer argentino en ver acción en la Copa Libertadores 2026.

Axel Lloret / Diario UNO

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores sentenció que Independiente Rivadavia forme parte del Grupo C. Allí tendrá como rivales a Fluminense, Bolívar y Deportivo La Guaira.

Durante la jornada de este viernes Conmebol terminó por definir lo que todos etabamos esperando: días, horarios y sedes de los partidos de la fase de grupos del torneo de clubes más importante del continente.

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Días y horarios de los partidos de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia será el primer equipo argentino en ver acción en una nueva edición de la Copa Libertadores. Será ante Bolívar, en el Malvinas Argentinas, el martes 7 de noviembre. El encuentro comenzará a las 19.

  • Fecha 1 - vs Bolívar (L) - Martes 7/4 -19 hs
  • Fecha 2 - vs Fluminense (V)- Miércoles 15/4 - 21.30 hs
  • Fecha 3 - vs La Guaira (L) - Jueves 30/4 - 19 hs
  • Fecha 4 - vs Fluminense (L) - Miércoles 6/5 - 21.30 hs
  • Fecha 5 - vs La Guaira (V) - Jueves 21/5 - 19 hs
  • Fecha 6 - vs Bolívar (V) - Miércoles 27/5 - 21.30 hs

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