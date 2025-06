Cómo sigue el Mundial de Clubes tras la victoria de Botafogo en el Grupo B

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DAZN_ES/status/1934444882707226781&partner=&hide_thread=false BOTAFOGO YA ESTÁ AQUÍ



El primer gol brasileño en el Mundial de Clubes FIFA 2025, el de Jair Cunha para el Glorioso

El Grupo B comenzó este domingo con la goleada del PSG ante el Atlético de Madrid por 4 a 0 y continuará el jueves 19 con dos partidos: a las 19 Seattle Sounders vs. Atlético de Madrid, en Seattle, y a las 22, PSG vs. Botafogo, en Los Ángeles.

LA TORMENTA PERFECTA DE BOTAFOGO



Igor Jesus amplía la diferencia para el fogão

La jornada de este domingo en el Mundial de Clubes también incluyó la humillante goleada del Bayern Múnich ante Auckland City por 10 a 0 en el Grupo C y luego Palmeiras y Porto empataron 0 a 0 en el Grupo A.

Los partidos de este lunes en el Mundial de Clubes

La jornada de este lunes 16 de junio en el Mundial de Clubes tendrá tres partidos y la actividad comenzará a las 16 hora argentina cuando Chelsea, con Enzo Fernández y Aaron Anselmino en el plantel, juegue por el Grupo D con Los Ángeles FC, en Atlanta.

Enzo Fernandez Chelsea Enzo Fernández y Chelsea se medirán con Los Ángeles FC.

Además, a las 19 hora argentina se medirán Boca y Benfica (Di María, Otamendi y Gianluca Prestianni), en Miami, por el Grupo C y a las 22, será el debut de Flamengo (Agustín Rossi) enfrentando al Esperance de Túnez, en Filadelfia y por el Grupo D.

Para el martes 17 habrá cuatro encuentros: 13 Fluminense vs. Borussia Dortmund; 16 River vs. Urawa Reds; 19 Ulsan Hyundai vs. Mamelodi Sundowns y 22 Monterrey vs. Inter