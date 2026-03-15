Cómo quedó Independiente Rivadavia en las posiciones del Torneo Apertura tras ganar en La Plata

Independiente Rivadavia tiene además una racha invicta como visitante que comenzó el 1 de noviembre del 2025 ante Aldosivi, en Mar del Plata, justo antes de la final de la Copa Argentina.

La racha de la Lepra como visitante

Clausura 2025

vs. Defensa y Justicia 2-0

Apertura 2026

vs. Huracán 2-1

vs. Estudiantes de Río Cuarto 1-0

vs. Racing 1-1

vs. Gimnasia La Plata 3-2

De sus últimos 5 partidos como visitante ganó 4 y empató 1.

Si se tiene en cuenta la Copa Argentina (en cancha neutral) serían 7 encuentros con 5 triunfos y 2 empates (uno ganado por penales).

Cuántos puntos más necesita Independiente Rivadavia para estar en los playoffs

Para tener una dimensión de la campaña que está haciendo el equipo de Alfredo Berti sumando 20 puntos en 10 partidos, hay que destacar que en el Clausura 2025 Talleres y Estudiantes, luego campeón, se clasificaron con 21 puntos.

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Además, en el Apertura del año pasado el propio Pincharrata pasó de ronda con 20 puntos e Instituto se metió en lote de ocho clasificados con solo 18 unidades.

Lo que viene para la Lepra

El próximo domingo 22 a las 22.15 Independiente Rivadavia recibirá a Rosario Central por la fecha 12 del Apertura.

Luego vendrá el receso por la fecha FIFA.