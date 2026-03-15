Cómo quedó Independiente Rivadavia en las posiciones del Torneo Apertura tras ganar en La Plata

Con un gol en contra y en la última jugada terminó ganando Independiente Rivadavia en su visita a Gimnasia La Plata por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 en el que recuperó, al menos transitoriamente, la punta de la Zona B.
Con un gol en contra y en la última jugada terminó ganando Independiente Rivadavia a Gimnasia La Plata por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026.
Con un gol en contra y en la última jugada terminó ganando Independiente Rivadavia en su visita a Gimnasia La Plata por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 en el que recuperó, al menos transitoriamente, la punta de la Zona B.
Con el 3 a 2 en el Bosque platense la Lepra llegó a 20 puntos en 10 partidos (ganó 6, empató 2 y perdió 2) y lidera seguido por Rosario Central (18) y Belgrano (18) que juega más tarde el clásico ante Talleres y puede superarlo.
Los azules le sacan por ahora 8 puntos al 9no que es Barracas y tiene un partido menos, pero lo más importante es que tiene un buen colchón de puntos en vistas de la clasificación a los playoffs.
Independiente Rivadavia tiene además una racha invicta como visitante que comenzó el 1 de noviembre del 2025 ante Aldosivi, en Mar del Plata, justo antes de la final de la Copa Argentina.
Clausura 2025
Apertura 2026
De sus últimos 5 partidos como visitante ganó 4 y empató 1.
Si se tiene en cuenta la Copa Argentina (en cancha neutral) serían 7 encuentros con 5 triunfos y 2 empates (uno ganado por penales).
Para tener una dimensión de la campaña que está haciendo el equipo de Alfredo Berti sumando 20 puntos en 10 partidos, hay que destacar que en el Clausura 2025 Talleres y Estudiantes, luego campeón, se clasificaron con 21 puntos.
Además, en el Apertura del año pasado el propio Pincharrata pasó de ronda con 20 puntos e Instituto se metió en lote de ocho clasificados con solo 18 unidades.
El próximo domingo 22 a las 22.15 Independiente Rivadavia recibirá a Rosario Central por la fecha 12 del Apertura.
Luego vendrá el receso por la fecha FIFA.