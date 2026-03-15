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Cómo quedó Independiente Rivadavia en las posiciones del Torneo Apertura tras ganar en La Plata

Con un gol en contra y en la última jugada terminó ganando Independiente Rivadavia a Gimnasia La Plata por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026.

Por UNO
La Lepra sigue sumando fuera de Mendoza.

La Lepra sigue sumando fuera de Mendoza.

Con un gol en contra y en la última jugada terminó ganando Independiente Rivadavia en su visita a Gimnasia La Plata por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 en el que recuperó, al menos transitoriamente, la punta de la Zona B.

Con el 3 a 2 en el Bosque platense la Lepra llegó a 20 puntos en 10 partidos (ganó 6, empató 2 y perdió 2) y lidera seguido por Rosario Central (18) y Belgrano (18) que juega más tarde el clásico ante Talleres y puede superarlo.

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Independiente Rivadavia recuper&oacute; la cima al menos por un rato.

Independiente Rivadavia recuperó la cima al menos por un rato.

Los azules le sacan por ahora 8 puntos al 9no que es Barracas y tiene un partido menos, pero lo más importante es que tiene un buen colchón de puntos en vistas de la clasificación a los playoffs.

Independiente Rivadavia tiene además una racha invicta como visitante que comenzó el 1 de noviembre del 2025 ante Aldosivi, en Mar del Plata, justo antes de la final de la Copa Argentina.

La racha de la Lepra como visitante

Clausura 2025

  • vs. Defensa y Justicia 2-0

Apertura 2026

  • vs. Huracán 2-1
  • vs. Estudiantes de Río Cuarto 1-0
  • vs. Racing 1-1
  • vs. Gimnasia La Plata 3-2

De sus últimos 5 partidos como visitante ganó 4 y empató 1.

Si se tiene en cuenta la Copa Argentina (en cancha neutral) serían 7 encuentros con 5 triunfos y 2 empates (uno ganado por penales).

Cuántos puntos más necesita Independiente Rivadavia para estar en los playoffs

Para tener una dimensión de la campaña que está haciendo el equipo de Alfredo Berti sumando 20 puntos en 10 partidos, hay que destacar que en el Clausura 2025 Talleres y Estudiantes, luego campeón, se clasificaron con 21 puntos.

Embed - La LEPRA MENDOCINA GANA de VISITANTE en un PARTIDAZO | #Gimnasia 2-3 #IndRivadavia | Resumen

Además, en el Apertura del año pasado el propio Pincharrata pasó de ronda con 20 puntos e Instituto se metió en lote de ocho clasificados con solo 18 unidades.

Lo que viene para la Lepra

El próximo domingo 22 a las 22.15 Independiente Rivadavia recibirá a Rosario Central por la fecha 12 del Apertura.

Luego vendrá el receso por la fecha FIFA.

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