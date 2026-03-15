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Independiente Rivadavia busca volver al triunfo en su visita a Gimnasia en La Plata

Independiente Rivadavia visita a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el Bosque, a partir de las 15.15

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]

En el marco de la décimoprimera fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia visita a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Bosque. El duelo comenzará a las 15.15 y será dirigido por Leandro Rey Hilfer.

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Alfredo Berti pateó el tablero en la previa del partido. El director técnico desarmó la línea de cinco defensores, volvió al 4-3-3 y, además, cambió al arquero.

Ramiro Macagno ocupará el lugar de Nicolás Bolcato bajo los tres palos. Ezequiel Bonifacio por Alejo Osella y Luciano Gómez por Juan Manuel Elordi son las modificaciones en las bandas. Tomás Bottari es el otro de los que regresa al once titular, en lugar de Iván Villalba.

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Los once elegidos por Alfredo Berti en la visita de Independiente Rivadavia a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Los once elegidos por Alfredo Berti en la visita de Independiente Rivadavia a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En este contexto, el Azul saltará desde el inicio con: Macagno, Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Gómez; Gonzalo Ríos, Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.

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