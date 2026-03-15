Independiente Rivadavia busca volver al triunfo en su visita a Gimnasia en La Plata

Ramiro Macagno ocupará el lugar de Nicolás Bolcato bajo los tres palos. Ezequiel Bonifacio por Alejo Osella y Luciano Gómez por Juan Manuel Elordi son las modificaciones en las bandas. Tomás Bottari es el otro de los que regresa al once titular, en lugar de Iván Villalba.

Formación CSIR vs GELP Los once elegidos por Alfredo Berti en la visita de Independiente Rivadavia a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En este contexto, el Azul saltará desde el inicio con: Macagno, Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Gómez; Gonzalo Ríos, Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.

Datos del partido