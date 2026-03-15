Independiente Rivadavia busca volver al triunfo en su visita a Gimnasia en La Plata

En el marco de la décimoprimera fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia visita a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Bosque. El duelo comenzará a las 15.15 y será dirigido por Leandro Rey Hilfer.
Independiente Rivadavia visita a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el Bosque, a partir de las 15.15
En el marco de la décimoprimera fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia visita a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Bosque. El duelo comenzará a las 15.15 y será dirigido por Leandro Rey Hilfer.
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Alfredo Berti pateó el tablero en la previa del partido. El director técnico desarmó la línea de cinco defensores, volvió al 4-3-3 y, además, cambió al arquero.
Ramiro Macagno ocupará el lugar de Nicolás Bolcato bajo los tres palos. Ezequiel Bonifacio por Alejo Osella y Luciano Gómez por Juan Manuel Elordi son las modificaciones en las bandas. Tomás Bottari es el otro de los que regresa al once titular, en lugar de Iván Villalba.
En este contexto, el Azul saltará desde el inicio con: Macagno, Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Gómez; Gonzalo Ríos, Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.