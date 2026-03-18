Cómo quedaron las tablas anual y de promedios con la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes

El promedio del equipo de Ariel Broggi es de 0.900 producto de nueve unidades cosechadas en diez partidos. Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto acumula 0.400 en diez partidos con una cosecha de solo cuatro puntos.

El problema es que el elenco cordobés está al límite también en la tabla anual. El último ubicado allí es Newell's Old Boys de Rosario. El inconveniente para Gimnasia y Esgrima radica en que no puede volver a caer ante la Lepra rosarina porque, de ser así, Estudiantes de Río Cuarto quedará último en la tabla anual y, de momento, el que se iría a la zona de descenso por promedios sería el Lobo de Ariel Broggi (por ser el siguiente en dicha tabla luego del equipo riocuartense).

gimnasia estudiantes Gimnasia quedó cerca de la zona roja luego de la caída ante Estudiantes de La Plata en el Apertura. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Si bien queda camino por recorrer (seis fechas del Apertura y todo el Clausura), el mensana tiene que volver a sumar de a tres puntos para no jugar los partidos con el pesado acecho del descenso sobre sus espaldas.

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia y Esgrima

El Lobo volverá a salir a la cancha el próximo sábado 21 de marzo ante Newell's, desde las 17.45 en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 12 del Torneo Apertura.