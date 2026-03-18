El semblante de los jugadores y de los hinchas en el final del partido fue de preocupación. Gimnasia y Esgrima ha sumado algunos puntos en estas fechas, ha estado a la altura de sus rivales pero no ha podido concretar victorias que lo alejen fehacientemente de la zona roja de los descensos. Con la derrota anteEstudiantes de La Plata, el Lobo se acercó peligrosamente a esa zona y le urge empezar a moverse de allí.
Cómo quedaron las tablas, anual y de promedios, con la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes de La Plata
Con la derrota ante el Pincha, el Lobo bajó en la tabla de promedios hasta le penúltima posición. Debajo su puesto se encuentra únicamente Estudiantes de Río Cuarto, de pésima campaña en este Torneo Apertura con apenas un partido ganado.
El promedio del equipo de Ariel Broggi es de 0.900 producto de nueve unidades cosechadas en diez partidos. Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto acumula 0.400 en diez partidos con una cosecha de solo cuatro puntos.
El problema es que el elenco cordobés está al límite también en la tabla anual. El último ubicado allí es Newell's Old Boys de Rosario. El inconveniente para Gimnasia y Esgrima radica en que no puede volver a caer ante la Lepra rosarina porque, de ser así, Estudiantes de Río Cuarto quedará último en la tabla anual y, de momento, el que se iría a la zona de descenso por promedios sería el Lobo de Ariel Broggi (por ser el siguiente en dicha tabla luego del equipo riocuartense).
Si bien queda camino por recorrer (seis fechas del Apertura y todo el Clausura), el mensana tiene que volver a sumar de a tres puntos para no jugar los partidos con el pesado acecho del descenso sobre sus espaldas.
Cuándo vuelve a jugar Gimnasia y Esgrima
El Lobo volverá a salir a la cancha el próximo sábado 21 de marzo ante Newell's, desde las 17.45 en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 12 del Torneo Apertura.