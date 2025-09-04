Cómo llega Lionel Messi a su último partido como local en Eliminatorias con la Selección argentina

Embed - ARGENTINA vs. BOLIVIA [6-0] | RESUMEN | ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS | FECHA 10
Cabe destacar que en se período solamente disputó cuatro encuentros ya que se ausentó de los duelos ante Uruguay y Brasil -1 a 0 y 4 a 1, respectivamente- por lesión.
Esta racha se ubica como la cuarta más larga de su trayectoria, pero podría extenderse si no logra batir a la defensa de la Vinotinto y se transformaría en la tercera de mayor duración.
Las sequías goleadoras de Messi en la Selección argentina
En el primer puesto se ubica una sequía que duró 354 días: desde su gol en el Mundial 2026 ante Serbia y Montenegro hasta un amistoso frente a Argelia en 2007. Asimismo, Messi buscará festejar un gol con Argentina en lo que será su último partido oficial en el país.
Messi-Argentina-eliminatorias.jpg
Messi acumula 34 goles en 71 partidos por Eliminatorias.
Las sequías goleadoras más extensas de Lionel Messi en la Selección argentina
- 354 días: Mundial 2006 vs. Serbia y Montenegro – amistoso 2007 vs. Argelia
- 346 días: Mundial 2018 vs. Nigeria – amistoso 2019 vs. Nicaragua
- 325 días: Amistoso 2019 vs. Uruguay – Eliminatorias 2020 vs. Ecuador
- 324 días (actual): Eliminatorias 2024 vs. Bolivia –(actualidad).
Los números de Messi en Eliminatorias
- 72 partidos alcanzará Messi en Eliminatorias este jueves y se convertirá en el jugador con más partidos en la historia de la competencia.
- 20 años ininterrumpidos jugando Eliminatorias.
messi seleccion 2005
Messi jugó de local en Eliminatorias por primera vez hace 20 años, ante Perú.
- 34 goles.
- 6 eliminatorias jugadas para clasificar a los mundiales 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.
- 10 goles en las Eliminatorias del Mundial 2010, en las actuales lleva 6.