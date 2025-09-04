Cómo llega Lionel Messi a su último partido como local en Eliminatorias con la Selección argentina

Embed - ARGENTINA vs. BOLIVIA [6-0] | RESUMEN | ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS | FECHA 10

Cabe destacar que en se período solamente disputó cuatro encuentros ya que se ausentó de los duelos ante Uruguay y Brasil -1 a 0 y 4 a 1, respectivamente- por lesión.

Esta racha se ubica como la cuarta más larga de su trayectoria, pero podría extenderse si no logra batir a la defensa de la Vinotinto y se transformaría en la tercera de mayor duración.

Las sequías goleadoras de Messi en la Selección argentina

En el primer puesto se ubica una sequía que duró 354 días: desde su gol en el Mundial 2026 ante Serbia y Montenegro hasta un amistoso frente a Argelia en 2007. Asimismo, Messi buscará festejar un gol con Argentina en lo que será su último partido oficial en el país.

Messi-Argentina-eliminatorias.jpg Messi acumula 34 goles en 71 partidos por Eliminatorias.

Las sequías goleadoras más extensas de Lionel Messi en la Selección argentina

354 días: Mundial 2006 vs. Serbia y Montenegro – amistoso 2007 vs. Argelia

346 días: Mundial 2018 vs. Nigeria – amistoso 2019 vs. Nicaragua

325 días: Amistoso 2019 vs. Uruguay – Eliminatorias 2020 vs. Ecuador

324 días (actual): Eliminatorias 2024 vs. Bolivia –(actualidad).

Los números de Messi en Eliminatorias

72 partidos alcanzará Messi en Eliminatorias este jueves y se convertirá en el jugador con más partidos en la historia de la competencia.

20 años ininterrumpidos jugando Eliminatorias.

messi seleccion 2005 Messi jugó de local en Eliminatorias por primera vez hace 20 años, ante Perú.