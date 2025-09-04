Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Cómo llega Lionel Messi a su último partido como local en Eliminatorias con la Selección argentina

Lionel Messi llega a su último partido como local en Eliminatorias en medio de una las rachas sin goles más extensa en su carrera en la Selección argentina.

Por UNO
Lionel Messi llega a su último partido como local en Eliminatorias en medio de una las rachas sin goles más extensa en su carrera en la Selección argentina, a la que buscará ponerle fin este jueves ante Venezuela.

La última vez que el rosarino consiguió estampar su firma en el marcador con la camiseta Albiceleste fue en el triplete ante Bolivia, el 15 de octubre de 2024, con victoria 6-0 por la décima fecha clasificatoria al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

futbol-seleccion argentina-bolivia-lionel messi (1).jpg

Además, en aquel encuentro disputado en el Monumental, el rosarino repartió dos asistencias. No obstante, luego de aquella exhibición de fútbol, no ha vuelto a anotar y su sequía se extiende a 324 días sin goles con el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Embed - ARGENTINA vs. BOLIVIA [6-0] | RESUMEN | ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS | FECHA 10

Cabe destacar que en se período solamente disputó cuatro encuentros ya que se ausentó de los duelos ante Uruguay y Brasil -1 a 0 y 4 a 1, respectivamente- por lesión.

Esta racha se ubica como la cuarta más larga de su trayectoria, pero podría extenderse si no logra batir a la defensa de la Vinotinto y se transformaría en la tercera de mayor duración.

Las sequías goleadoras de Messi en la Selección argentina

En el primer puesto se ubica una sequía que duró 354 días: desde su gol en el Mundial 2026 ante Serbia y Montenegro hasta un amistoso frente a Argelia en 2007. Asimismo, Messi buscará festejar un gol con Argentina en lo que será su último partido oficial en el país.

Messi-Argentina-eliminatorias.jpg
Las sequías goleadoras más extensas de Lionel Messi en la Selección argentina

  • 354 días: Mundial 2006 vs. Serbia y Montenegro – amistoso 2007 vs. Argelia
  • 346 días: Mundial 2018 vs. Nigeria – amistoso 2019 vs. Nicaragua
  • 325 días: Amistoso 2019 vs. Uruguay – Eliminatorias 2020 vs. Ecuador
  • 324 días (actual): Eliminatorias 2024 vs. Bolivia –(actualidad).

Los números de Messi en Eliminatorias

  • 72 partidos alcanzará Messi en Eliminatorias este jueves y se convertirá en el jugador con más partidos en la historia de la competencia.
  • 20 años ininterrumpidos jugando Eliminatorias.
messi seleccion 2005
  • 34 goles.
  • 6 eliminatorias jugadas para clasificar a los mundiales 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.
  • 10 goles en las Eliminatorias del Mundial 2010, en las actuales lleva 6.

