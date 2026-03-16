Claudio Úbeda, en el ojo de la tormenta: qué dijo el DT tras el empate de Boca ante Unión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033382203594260787&partner=&hide_thread=false "FUIMOS SUPERIORES. LO PUDIMOS HABER GANADO"



Ubeda desde Santa Fe tras el 1-1 vs. Unión pic.twitter.com/EMNYuLnue7 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 16, 2026

Sobre la efectividad y las situaciones de gol, Úbeda expresó: "Me ocupa que tengamos que ser más certeros a la hora de concretar. Me preocuparía más si no generásemos situaciones. Las situaciones las generamos y es cuestión de que empecemos a tener la fortuna de, o empezar ganando o concretar las situaciones que tenemos". Sin embargo, agregó: "Evidentemente, trabajar mucho más las finalizaciones hace que el delantero se sienta más seguro. Es lógico que cuando nosotros generamos tanto, tenemos que achicar ese margen y convertir más".

Cuestionado en varias ocasiones por los cambios que decide en los partidos -más allá del irregular rendimiento general del equipo-, Úbeda explicó la salida de Ascacíbar y el ingreso de Braida. "La salida de Ascacíbar fue porque le molestó el isquiotibial. Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña. La variante de Braida fue para poder llegar por la banda derecha, que no la teníamos tan ocupada como en el primer tiempo. Buscamos tener más profundidad por ese sector. Merentiel había hecho un desgaste muy importante durante todo el partido. Quisimos poner frescura".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033383466100781437&partner=&hide_thread=false #AHORA - Claudio Ubeda confirmó en conferencia de prensa que la salida de Santiago Ascacibar fue por "una molestia muscular en el isquiotibial". pic.twitter.com/9lTIzH1h36 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 16, 2026

Boca volverá a jugar el próximo miércoles ante Instituto en la Bombonera. El último partido allí, Úbeda se fue silbado ante la disconformidad del público Xeneize. Habrá que ver cuánto se recupera el equipo y si puede volver al triunfo para reparar el lazo con la gente.