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Claudio Úbeda, en el ojo de la tormenta: qué dijo el DT tras el empate de Boca ante Unión

Claudio Úbeda analizó el empate de Boca ante Unión de Santa Fe en un presente irregular del equipo y con varios cuestionamientos

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Claudio Úbeda analizó la igualdad de Boca ante Unión de Santa Fe por el Torneo Apertura.

Claudio Úbeda analizó la igualdad de Boca ante Unión de Santa Fe por el Torneo Apertura.

Boca rescató un empate ante Unión de Santa Fe en el Estadio 15 de Abril por la fecha 11 del Torneo Apertura. Luego de comenzar perdiendo con un gol de Julián Palacios, el Xeneize se repuso y consiguió la igualdad gracias al tanto de Miguel Merentiel.

Ante el Tatengue, Boca cosechó su quinto empate en el Torneo Apertura y se prolonga la irregularidad. El equipo de Claudio Úbeda no termina de convencer y los resultados están a la vista. Se ubica sexto en la tabla de posiciones, con 14 unidades, producto de apenas tres victorias, cinco igualdades y dos derrotas. Un reproche que el hincha le ha manifestado al DT en la Bombonera dado que este año el conjunto azul y oro volverá a disputar (y a ilusionarse con ganar la séptima) Copa Libertadores.

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Claudio &Uacute;beda es cuestionado en su rol como DT de Boca.

Claudio Úbeda es cuestionado en su rol como DT de Boca.

Claudio Úbeda y un cuestionamiento sin fin por el rendimiento de Boca: qué dijo el DT

En la habitual conferencia de prensa post partido, Claudio Úbeda analizó la igualdad ante Unión de Santa Fe en el 15 de Abril. "En el segundo tiempo generamos cuatro o cinco situaciones claras para concretar. Llegamos al empate y lo pudimos haber ganado. Creo que durante todo el partido tuvimos más posesión y más control del juego. Obviamente, lo mismo que digo siempre que nos toca empatar: no me voy conforme, no me gusta empatar estos partidos que merecemos ganar", sentenció el DT tras el quinto empate en el Apertura.

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Sobre la efectividad y las situaciones de gol, Úbeda expresó: "Me ocupa que tengamos que ser más certeros a la hora de concretar. Me preocuparía más si no generásemos situaciones. Las situaciones las generamos y es cuestión de que empecemos a tener la fortuna de, o empezar ganando o concretar las situaciones que tenemos". Sin embargo, agregó: "Evidentemente, trabajar mucho más las finalizaciones hace que el delantero se sienta más seguro. Es lógico que cuando nosotros generamos tanto, tenemos que achicar ese margen y convertir más".

Cuestionado en varias ocasiones por los cambios que decide en los partidos -más allá del irregular rendimiento general del equipo-, Úbeda explicó la salida de Ascacíbar y el ingreso de Braida. "La salida de Ascacíbar fue porque le molestó el isquiotibial. Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña. La variante de Braida fue para poder llegar por la banda derecha, que no la teníamos tan ocupada como en el primer tiempo. Buscamos tener más profundidad por ese sector. Merentiel había hecho un desgaste muy importante durante todo el partido. Quisimos poner frescura".

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Boca volverá a jugar el próximo miércoles ante Instituto en la Bombonera. El último partido allí, Úbeda se fue silbado ante la disconformidad del público Xeneize. Habrá que ver cuánto se recupera el equipo y si puede volver al triunfo para reparar el lazo con la gente.

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