Claudio Paul Caniggia reveló por qué Daniel Passarella no lo llevó al Mundial 98: "Lo del pelo no es verdad"

Allí el Hijo del Viento fue tajante: "Lo del pelo no es verdad. No está bueno igual andar diciéndolo. Puede ser lo de Redondo, no lo sé. Viste que no le gusta hablar de esto y cerró el tema. Te digo que no era ese el tema, lo del pelo es una gran mentira".

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Además, dejó en claro que no se trataba de "ningún tema estratégico" y apuntó contra Daniel Passarella revelando cual sería el verdadero motivo de su no convocatoria: "Acá la verdad es que él laburaba con varios representantes y quería llevar jugadores para su molino, para después del Mundial venderlos".

caniggia-1 Claudio Paul Caniggia disputó tres mundiales con la Selección argentina.

Caniggia manifestó que Passarella no era ni es el único entrenador que lo hace

El ex delantero de la Selección argentina continuó algo molesto: "Esa es la verdad, y el que dice otra cosa es un boludo. Es para que entiendan de acá en adelante. Ya lo he dicho, porque sé lo que digo".

Caniggia se refirió a una llamada que consideró "extraña" que recibió un mes antes de que se hiciera pública la lista que viajaría al Mundial: "El tema fue ese y yo también recibí una llamada de un amigo de él, abogado, representante. Recibí una llamada un mes antes y me di cuenta de que era extraña. Recibí la llamada en la concentración con Boca y después pasa lo que pasa porque tenía su grupito de representantes para poner a los jugadores que manejaban ellos y después del Mundial venderlos".

Para terminar, expresó que Passarella no es el único entrenador que suele utilizar este tipo artimañas: "No es el único que lo hace, no vamos a decir que fue el único. Lo sé muy bien en mi caso, no sé el de Redondo. Dejémonos de decir que fue por el pelo, eso es una boludez terrible".

Gol Caniggia a Brasil Caniggia es el autor de un gol histórico a Brasil en el Mundial de 1990.

Las estadísticas de Claudio Caniggia en la Selección argentina