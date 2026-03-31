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Sin lugar para los rumores

Claudio Paul Caniggia reveló por qué Daniel Passarella no lo llevó al Mundial 98: "Lo del pelo no es verdad"

Daniel Passarella decidió no convocar a Claudio Paul Caniggia para participar en el Mundial de Francia dando lugar a varias teorías extra futbolísticas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Claudio Paul Caniggia apuntó contra Daniel Passarella.

Claudio Paul Caniggia apuntó contra Daniel Passarella.

Todo indicaba que Claudio Paul Caniggia iba a integrar la lista que viajaría a Francia para disputar el Mundial 98; sin embargo, el fútbol argentino se paralizó cuando Daniel Passarella dio a conocer a los convocados y el Hijo del Viento no formaba parte de ella.

Esto dio lugar a un sinfín de teorías y rumores, aunque una tomó más fuerza que las otras: el entonces entrenador de la Selección argentina no quería a Claudio Caniggia y a Fernando Redondo porque ambos mantenían el pelo largo.

Daniel Passarella - Claudio Caniggia
Claudio Paul Caniggia apunt&oacute; sin filtros contra Daniel Passarella.

Claudio Paul Caniggia apuntó sin filtros contra Daniel Passarella.

Claudio Caniggia desmintió "el mito de pelo"

En el Mundial 98, la lista de convocados era de 23 jugadores (en la actualidad es de 26). Casi 28 años después del desplante hacia el delantero, fue él mismo quien decidió referirse a su ausencia de la cita máxima en una entrevista en el programa de stream ¿Para qué te traje?, conducido por Mariano de la Fuente, Pablo Bari y el relator Bambino Pons.

Allí el Hijo del Viento fue tajante: "Lo del pelo no es verdad. No está bueno igual andar diciéndolo. Puede ser lo de Redondo, no lo sé. Viste que no le gusta hablar de esto y cerró el tema. Te digo que no era ese el tema, lo del pelo es una gran mentira".

Además, dejó en claro que no se trataba de "ningún tema estratégico" y apuntó contra Daniel Passarella revelando cual sería el verdadero motivo de su no convocatoria: "Acá la verdad es que él laburaba con varios representantes y quería llevar jugadores para su molino, para después del Mundial venderlos".

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Claudio Paul Caniggia disput&oacute; tres mundiales con la Selecci&oacute;n argentina.

Claudio Paul Caniggia disputó tres mundiales con la Selección argentina.

Caniggia manifestó que Passarella no era ni es el único entrenador que lo hace

El ex delantero de la Selección argentina continuó algo molesto: "Esa es la verdad, y el que dice otra cosa es un boludo. Es para que entiendan de acá en adelante. Ya lo he dicho, porque sé lo que digo".

Caniggia se refirió a una llamada que consideró "extraña" que recibió un mes antes de que se hiciera pública la lista que viajaría al Mundial: "El tema fue ese y yo también recibí una llamada de un amigo de él, abogado, representante. Recibí una llamada un mes antes y me di cuenta de que era extraña. Recibí la llamada en la concentración con Boca y después pasa lo que pasa porque tenía su grupito de representantes para poner a los jugadores que manejaban ellos y después del Mundial venderlos".

Para terminar, expresó que Passarella no es el único entrenador que suele utilizar este tipo artimañas: "No es el único que lo hace, no vamos a decir que fue el único. Lo sé muy bien en mi caso, no sé el de Redondo. Dejémonos de decir que fue por el pelo, eso es una boludez terrible".

Gol Caniggia a Brasil
Caniggia es el autor de un gol hist&oacute;rico a Brasil en el Mundial de 1990.

Caniggia es el autor de un gol histórico a Brasil en el Mundial de 1990.

Las estadísticas de Claudio Caniggia en la Selección argentina

  • 51 partidos entre 1987 y 2002.
  • 16 goles.
  • 9 asistencias.
  • 6 amonestaciones.
  • 2 expulsiones.
  • 3 campeonatos conseguidos.

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