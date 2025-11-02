Cara, pero la mejor: la cifra millonaria que cobró la Selección argentina para jugar con Angola

Según Sport News Africa, el pago rondó los 12 millones de dólares y tuvo una cláusula central: la convocatoria de Lionel Messi y minutos en cancha para el capitán argentino, con el objetivo de garantizar la venta total de entradas.

El duelo todavía no tiene horario confirmado, aunque desde la Argentina buscan una franja que permita una buena audiencia televisiva a nivel local.

Debido a la diferencia de cuatro horas, la intención es que se juegue en un horario que permita ver el partido cerca de las 20 en el país, a pesar de tratarse de una jornada laboral.

Se espera un estadio lleno para ver a la Selección argentina

El amistoso se disputará en el marco de las celebraciones por la independencia de Angola y apunta a un estadio colmado con 48 mil personas.

El periodista francés Romain Molina informó que otras selecciones africanas rechazaron organizar el encuentro por los altos costos solicitados por la AFA, pero Angola avanzó con la oferta para contar con Messi y las principales figuras del campeón mundial.