El técnico asturiano no se anduvo con rodeos y se hizo totalmente cargo de la decisión, para agregar: "Quiero un estilo diferente de portero y por eso tomé esta decisión. Gigio es uno de los mejores metas del mundo sin duda, y aún mejor como persona".

Y su explicación continuó: "Pero así es la vida de los futbolistas de alto nivel, soy 100% responsable de esta difícil decisión. Si fuera fácil, cualquiera lo haría”.

La situación del arquero cambió drásticamente porque pasó de ser arquero titular y fundamental a quedar relegado; es por eso que su destino está muy lejos de París y su futuro estaría en la Premier League. Como su contrato vence en 2026 el PSG tendrá que apresurarse a venderlo para poder recuperar dinero de la inversión realizada.

Gianluigi Donnarumma El arquero ya piensa en su futuro.

El sentido mensaje de despedida del arquero italiano

Gianluigi Donnarumma se expresó en las redes sociales donde publicó un mensaje traducido en inglés, francés e italiano: "A la especial afición del París, desde el primer día que llegué, lo di todo, dentro y fuera de la cancha, para ganarme un lugar y defender la portería del Paris Saint-Germain".

"Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado", continuó el mensaje.

"Espero tener la oportunidad de mirar a la afición del Parque de los Príncipes a los ojos una vez más y despedirme como se debe. Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y cariño significan mucho para mí, y nunca lo olvidaré. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de todas las emociones, las noches mágicas y de ustedes, que me hicieron sentir como en casa", escribió en Instagram.

Y agregó: "A mis compañeros, mi segunda familia: gracias por cada batalla, cada risa, cada momento que compartimos. Siempre serán mis hermanos".

"Gracias, París", concluye el mensaje de Donnarumma.