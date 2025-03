Bruno Leyes fue la gran figura de Godoy Cruz en el triunfazo ante Barracas Central

Leyes---.jpg Bruno Leyes jugó su mejor partido de este 2025.

El volante del Tomba comentó acerca del choque: con el Guapo al decir: "La verdad que estamos muy contentos por la victoria, era muy necesaria. Hicimos mucha autocritica después del partido por la Copa Argentina que no podía volver a pasar le ganamos bien a un equipo duro".

El jugador surgido en las divisiones inferiores del club se refirió al estado del campo de juego, que no estaba en buenas condiciones por la intensa lluvia que cayó durante el duelo. "Es imposible jugar así, pero a mí me encantan este tipo de encuentros. Me gusta meter, raspar, aunque el técnico me cague a pedos para que no me tire al piso", afirmó entre risas.