Boca y Racing empatan en la primera semifinal del Torneo Clausura

Con pierna fuerte, algunos cruces al límite y mayor protagonismo de Boca, el encuentro fue más intenso que bien jugado en los primeros minutos.

Racing creció con el buen trabajo de sus laterales y el partido se hizo de ida y vuelta, pero de todas maneras hubo pocas llegadas y claras por lo que terminaron el primer tiempo igualados sin goles.

La Academia ganó el duelo en el mediocampo y puso a trabajar a la defensa xeneize, donde Di Lollo y Costa fueron los que sostuvieron al equipo de Úbeda.

