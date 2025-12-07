Boca y Racing empatan en la primera semifinal del Torneo Clausura

Boca juega con Racing en La Bombonera buscando el pasaje a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro tiene como árbitro a Darío Herrera, mientras que en el VAR está Silvio Trucco.
Con pierna fuerte, algunos cruces al límite y mayor protagonismo de Boca, el encuentro fue más intenso que bien jugado en los primeros minutos.
Racing creció con el buen trabajo de sus laterales y el partido se hizo de ida y vuelta, pero de todas maneras hubo pocas llegadas y claras por lo que terminaron el primer tiempo igualados sin goles.
La Academia ganó el duelo en el mediocampo y puso a trabajar a la defensa xeneize, donde Di Lollo y Costa fueron los que sostuvieron al equipo de Úbeda.