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Boca vs Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana: cuándo y dónde se juega la serie

La Policía de Río de Janeiro determinó que el Maracaná representa el escenario idóneo para albergar las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 entre Vasco da Gama y Boca, pero el Tribunal de Justicia dilata la decisión que debe ser tomada hasta el viernes

Por UNO
Arruabarrena planifica la serie contra el Vasco da Gama.

Arruabarrena planifica la serie contra el Vasco da Gama.

La Policía Militar de Río de Janeiro determinó formalmente que el icónico estadio Maracaná representa el escenario idóneo para albergar el esperado encuentro de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 entre Vasco da Gama y Boca, pero el Tribunal de Justicia de la ciudad denegó el pedido del club que tiene tiempo hasta el viernes para tomar una decisión.

Las autoridades del Batallón Especializado de Vigilancia Policial en Estadios descartaron la utilización del recinto de São Januário porque las severas deficiencias en los accesos aledaños y la masiva llegada de hinchas visitantes imposibilitan un despliegue operativo seguro para toda la comunidad.

El Maracaná sigue en duda para recibir a Boca y al Vasco da Gama.

El Maracaná sigue en duda para recibir a Boca y al Vasco da Gama.

Ante la gravedad del conflicto, el Procurador General del Estado envió un oficio formal al gobernador Ricardo Coutinho para exigir su inmediata intervención institucional, en donde recordó que la seguridad pública y el ordenamiento urbano prevalecen sobre cualquier postura de la empresa concesionaria.

El alto funcionario gubernamental remarcó además en la comunicación oficial que la compañía concesionaria del predio deportivo tiene la obligación contractual de acatar las decisiones estatales para garantizar el bienestar general y el adecuado desarrollo del espectáculo internacional programado.

Boca está compitiendo en todos los frentes.

Boca está compitiendo en todos los frentes.

Por su parte, el presidente de Vasco da Gama, Pedrinho, criticó duramente la postura inflexible de Flamengo y Fluminense al negar el uso de la cancha, por lo que confirmó que esperará el inminente fallo de la Justicia para hacer valer sus derechos sobre las instalaciones públicas que administra el consorcio.

El Nilton Santos de Botafogo es la alternativa

El dirigente deportivo enfatizó en recientes declaraciones periodísticas que el club carioca sufrió arrinconamientos constantes en la negociación, por lo cual la resolución final quedará exclusivamente en manos de las autoridades judiciales competentes para destrabar el grave conflicto operativo.

Mientras los tribunales definen la habilitación de la mítica cancha, el recinto Nilton Santos perteneciente al club Botafogo aguarda como una alternativa viable para recibir el trascendental compromiso gracias a su moderna infraestructura urbana y su reconocido terreno de juego de césped sintético.

La serie entre Boca y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Partido de Ida (Buenos Aires)

  • Día: Martes 13 de octubre de 2026
  • Hora: 21:30 (Hora Argentina)
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Piero Maza (Chile)
  • Asistentes: José Retamal (Chile) y Carlos Poblete (Chile)
  • Cuarto árbitro: Mathías Riquelme (Chile)
  • VAR: José Cabero (Chile)
  • AVAR: Juan Serrano (Chile) y Juan Sepúlveda (Chile)

Partido de Vuelta (Río de Janeiro)

  • Día: Martes 20 de octubre de 2026
  • Hora: 21:30 (Hora Argentina / Brasil)
  • Estadio: Maracaná o Nilton Santos
  • Árbitros: Designación pendiente por parte de la CONMEBOL (se anunciará tras disputarse los encuentros de ida)

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