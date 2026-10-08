Boca vs Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana: cuándo y dónde se juega la serie

El alto funcionario gubernamental remarcó además en la comunicación oficial que la compañía concesionaria del predio deportivo tiene la obligación contractual de acatar las decisiones estatales para garantizar el bienestar general y el adecuado desarrollo del espectáculo internacional programado.

Boca está compitiendo en todos los frentes.

Por su parte, el presidente de Vasco da Gama, Pedrinho, criticó duramente la postura inflexible de Flamengo y Fluminense al negar el uso de la cancha, por lo que confirmó que esperará el inminente fallo de la Justicia para hacer valer sus derechos sobre las instalaciones públicas que administra el consorcio.

El Nilton Santos de Botafogo es la alternativa

El dirigente deportivo enfatizó en recientes declaraciones periodísticas que el club carioca sufrió arrinconamientos constantes en la negociación, por lo cual la resolución final quedará exclusivamente en manos de las autoridades judiciales competentes para destrabar el grave conflicto operativo.

Mientras los tribunales definen la habilitación de la mítica cancha, el recinto Nilton Santos perteneciente al club Botafogo aguarda como una alternativa viable para recibir el trascendental compromiso gracias a su moderna infraestructura urbana y su reconocido terreno de juego de césped sintético.

La serie entre Boca y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Partido de Ida (Buenos Aires)

Día: Martes 13 de octubre de 2026

Martes 13 de octubre de 2026 Hora: 21:30 (Hora Argentina)

21:30 (Hora Argentina) Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Alberto J. Armando (La Bombonera) Árbitro: Piero Maza (Chile)

Piero Maza (Chile) Asistentes: José Retamal (Chile) y Carlos Poblete (Chile)

José Retamal (Chile) y Carlos Poblete (Chile) Cuarto árbitro: Mathías Riquelme (Chile)

Mathías Riquelme (Chile) VAR: José Cabero (Chile)

José Cabero (Chile) AVAR: Juan Serrano (Chile) y Juan Sepúlveda (Chile)

Partido de Vuelta (Río de Janeiro)