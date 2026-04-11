Boca recibe a Independiente en un clásico clave por la clasificación a los playoffs

El encuentro, que está programado para las 19:30, se juega en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

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Boca llega a este encuentro en medio de una muy buena racha, ya que acumula un invicto de ocho partidos en el Torneo Apertura que incluso se extiende a 10 si se tienen en cuenta sus triunfos en Copa Argentina y Libertadores.