Boca, Marcos Rojo y un gesto que nadie esperaba: los hinchas reaccionaron con críticas

Boca recibe a Racing en La Bombonera por las semifinales del Torneo Clausura, y en la previa del partido se vivió un momento inesperado para muchos fanáticos del Xeneize.
En la previa del partido ante Racing, los hinchas de Boca criticaron un gesto de la dirigencia a Marcos Rojo
Boca recibe a Racing en La Bombonera por las semifinales del Torneo Clausura, y en la previa del partido se vivió un momento inesperado para muchos fanáticos del Xeneize.
Sucede que, mientras Racing realizaba la entrada en calor en el campo de juego, Marcos Rojo fue agasajado con una camiseta del club encuadrada con el número y nombre que supo utilizar, algo que no cayó para nada bien en los hinchas.
Marcos Rojo disputó 118 partidos en Boca y ganó 3 títulos, aunque lo cierto es que no se fue bien del club por la acumulación de lesiones y los pocos minutos que disputó en el último tiempo.
Por este motivo, los hinchas de Boca reaccionaron criticando la mencionada publicación. "No bueno, listo. Perdimos el partido antes de empezarlo", comentó un usuario en la red social X.
"¿Qué le reconocen? Se la pasaba lesionado" fue otro de los comentarios destacados ante el gesto de Boca con Rojo. Pese a todo esto, al ex Estudiantes de La Plata se lo vio conforme y agradecido por el mimo.
Como viene pasando últimamente, Boca realiza invitaciones a famosos en los diferentes partidos. Al Superclásico frente a River fue Dua Lipa y a los cuartos frente a Argentinos Juniors fue "Trueno" por nombrar algunos ejemplos.
En este caso, el que dice presente en La Bombonera para ver el partido frente a Racing es Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, mejormente conocido como Duki.
La presencia de varias personalidades extranjeras durante la última semana demostraron lo que generan Boca y su estadio en el mundo. Esto, acompañado por los buenos resultados, han hecho que los hinchas lo definan como una especie de "cábala". ¿Podrá el Xeneize decir presente en la final?