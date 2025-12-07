Boca, Marcos Rojo y un gesto que nadie esperaba: los hinchas reaccionaron con críticas

Por este motivo, los hinchas de Boca reaccionaron criticando la mencionada publicación. "No bueno, listo. Perdimos el partido antes de empezarlo", comentó un usuario en la red social X.

marcos rojo, boca

"¿Qué le reconocen? Se la pasaba lesionado" fue otro de los comentarios destacados ante el gesto de Boca con Rojo. Pese a todo esto, al ex Estudiantes de La Plata se lo vio conforme y agradecido por el mimo.

El famoso presente en los palcos de La Bombonera

Como viene pasando últimamente, Boca realiza invitaciones a famosos en los diferentes partidos. Al Superclásico frente a River fue Dua Lipa y a los cuartos frente a Argentinos Juniors fue "Trueno" por nombrar algunos ejemplos.

En este caso, el que dice presente en La Bombonera para ver el partido frente a Racing es Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, mejormente conocido como Duki.

La presencia de varias personalidades extranjeras durante la última semana demostraron lo que generan Boca y su estadio en el mundo. Esto, acompañado por los buenos resultados, han hecho que los hinchas lo definan como una especie de "cábala". ¿Podrá el Xeneize decir presente en la final?