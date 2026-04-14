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Copa Libertadores

Boca empata con Barcelona de Ecuador en La Bombonera por la Copa Libertadores

Boca recibe a Barcelona de Ecuador, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y a pocos días del Superclásico con River por el Torneo Apertura.

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Boca juega con Barcelona de Ecuador en La Bombonera.

Boca juega con Barcelona de Ecuador en La Bombonera.

Boca empata 0 a 0 con Barcelona de Ecuador, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita andar con su buen andar en el torneo de clubes más importante de América.

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El encuentro se juega en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.

Boca - Celebración de gol

A los 7 minutos del primer tiempo el ex Boca Darío Benedetto y la atajó Marchesín.

Sin embargo, el local no empezaba bien el partido, porque se lesionaba Marchesín y se iba llorando. Lo reemplazó Brey.

A los 16 minutos escapaba por la derecha Merentgiel, enganchaba para adentro y su remate se iba apenas desviado. Avisaba el Xeneize.

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