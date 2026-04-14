Boca empata con Barcelona de Ecuador en La Bombonera por la Copa Libertadores

Boca empata 0 a 0 con Barcelona de Ecuador, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita andar con su buen andar en el torneo de clubes más importante de América.
Boca empata 0 a 0 con Barcelona de Ecuador, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita andar con su buen andar en el torneo de clubes más importante de América.
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El encuentro se juega en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.
A los 7 minutos del primer tiempo el ex Boca Darío Benedetto y la atajó Marchesín.
Sin embargo, el local no empezaba bien el partido, porque se lesionaba Marchesín y se iba llorando. Lo reemplazó Brey.
A los 16 minutos escapaba por la derecha Merentgiel, enganchaba para adentro y su remate se iba apenas desviado. Avisaba el Xeneize.