Boca empata con Barcelona de Ecuador en La Bombonera por la Copa Libertadores

Boca - Celebración de gol

A los 7 minutos del primer tiempo el ex Boca Darío Benedetto y la atajó Marchesín.

Sin embargo, el local no empezaba bien el partido, porque se lesionaba Marchesín y se iba llorando. Lo reemplazó Brey.

A los 16 minutos escapaba por la derecha Merentgiel, enganchaba para adentro y su remate se iba apenas desviado. Avisaba el Xeneize.