El Club Mendoza de Regatas fue sede del Mundial de Pelota a Mano: desde hace 24 años que Argentina no lo era

Mundial Pelota a Mano Jorge Aguirre Toum, presidente del Club Mendoza de Regatas, destacó la relevancia histórica del evento.

El Club Mendoza de Regatas fue sede del histórico Mundial de Pelota a Mano

La competencia duró una semana donde se incluyeron etapas clasificatorias, instancias eliminatorias y finales, en enfrentamientos que pusieron en cancha a los máximos exponentes de la Pelota a Mano mundial; de esta manera Mendoza se forjó como epicentro internacional de este deporte.

Jorge Aguirre Toum, presidente del Club Mendoza de Regatas, destacó el desarrollo del certamen y el impacto que tuvo en la institución y la provincia: "Fue una semana increíble que superó ampliamente nuestras expectativas. Se vivió una competencia de altísimo nivel y la Selección Argentina demostró estar a la altura, especialmente en la modalidad 4 paredes, donde logró resultados muy importantes".

Luego de 24 años Argentina volvió a ser sede del Mundial y la provincia elegida fue Mendoza: "Para nosotros es un verdadero honor haber organizado este Mundial y, sobre todo, haber sido parte de esta experiencia por primera vez en Mendoza. Sin dudas, marca un antes y un después para la pelota a mano en la provincia y en el país".

Mundial Pelota (7) El Club Mendoza de Regatas fue el anfitrión del evento internacional. Prensa Club Regatas de Mendoza.

El representante de la Confederación Internacional de Pelota a Mano, Pedro López, también valoró de manera muy positiva la organización del evento: "Creíamos que este podía ser el mejor Mundial, y sin dudas lo fue. Es el mejor campeonato en el que hemos participado como Confederación. El Club Regatas fue un anfitrión excelente: todas las delegaciones se sintieron muy cómodas y destacaron la calidad organizativa".

"He recibido felicitaciones de presidentes de distintas federaciones y delegaciones, quienes resaltaron el nivel de organización y la calidez con la que fueron recibidos. Estamos profundamente agradecidos con la gestión y con todo el equipo de trabajo que encabeza el presidente Jorge Aguirre Toum", concluyó Pedro López.

Mundial Pelota (6) Las delegaciones argentinas fueron muy importantes en el certamen realizado en el Club Regatas de Mendoza. Prensa Club Regatas de Mendoza.

Todos los resultados del Mundial de Pelota a Mano

El seleccionado argentino firmó una actuación destacada en el Mundial, con resultados de peso tanto en 4 Paredes como en One Wall, que lo ratificaron entre las potencias de la disciplina.

En 4 Paredes, Argentina se quedó con el título tras vencer en la final al combinado del País Vasco. El equipo estuvo conformado por Adrián Astorga y Leandro Rodríguez, protagonistas de un rendimiento sólido y sostenido durante todo el certamen.

El podio de esta disciplina se completó con:

1º Argentina.

2º País Vasco.

3° Valencia.

4º Reino Unido.

Por su parte, en la modalidad One Wall, el seleccionado argentino alcanzó el subcampeonato del mundo, tras una destacada participación. En esta categoría, el título fue para País Vasco, mientras que Inglaterra completó el tercer puesto.

El podio de One Wall fue:

1° País Vasco.

2° Argentina.

3° Inglaterra.

Mundial Pelota (2) El Club Regatas de Mendoza albergó 200 deportistas. Prensa Club Regatas de Mendoza.

En cuanto a la rama femenina de 4 Paredes, la dupla conformada por Carlota Mateo y Amparo Castrillejos logró el tercer puesto, sumando una nueva medalla para la delegación.

Podio Llargues masculino:

1° Comunidad Valenciana.

2° Holanda.

3° Euskadi.

4º Francia.

Podio Llargues Femenino:

1° Comunidad Valenciana.

2° Italia.

3° Euskadi.

Podio Juego Internacional Masculino:

1º Italia.

2º Euskadi.

3º Comunidad Valenciana.

4º Países Bajos.

Mundial Pelota (5) Prensa Club Regatas de Mendoza.

Podio Juego Internacional femenino:

1º Euskadi.

2º Países Bajos.

3º Comunidad Valenciana.

4º Italia.

Mundial Pelota a Mano El Club Regatas de Mendoza dejó la vara muy alta. Prensa Club Regatas de Mendoza.

El desarrollo del Mundial puso en evidencia el crecimiento de la Pelota a Mano y consolidó a Mendoza como anfitriona de grandes eventos deportivos internacionales, fortaleciendo lazos entre países y proyectando a la provincia en el escenario global.

Además, reafirma la posición del Club Mendoza de Regatas en cuanto a la capacidad de organización de eventos de este calibre.