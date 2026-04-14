Independiente Rivadavia viajó a Río de Janeiro para el duelo de Copa Libertadores frente al Fluminense

Independiente Rivadavia - Copa Libertadores (4) Sebastián Villa, el capitán de Independiente Rivadavia, rumbo a Brasil. Martín Pravata / Diario UNO.

Jugar ante un equipo que fue campeón continental en 2023, en un templo del fútbol como es el estadio Maracaná y como parte de la máxima competencia de clubes del fútbol sudamericano no es cosa de todos los días y por eso la delegación de la Lepra se vistió para la ocasión con impecables trajes azules confeccionados especialmente por la marca G. Redaelli y la infaltable boina que identifica a los dirigidos por Alfredo Berti.

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Después de la práctica matutina y el almuerzo en La Posada Azul, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes partieron desde el estadio Bautista Gargantini rumbo al Aeropuerto Francisco Gabrielli donde los esperaban los privilegiados hinchas que compartieron el vuelo chárter rumbo a la Cidade Maravilhosa.