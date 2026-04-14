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Independiente Rivadavia viajó a Río de Janeiro para el duelo de Copa Libertadores frente al Fluminense

El plantel de Independiente Rivadavia viajó a Río de Janeiro donde protagonizará un partido histórico ante el Fluminense por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
Euforia en la despedida de la Lepra.

Euforia en la despedida de la Lepra.

El plantel de Independiente Rivadavia viajó a Río de Janeiro donde este miércoles protagonizará un partido histórico ante el Fluminense por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores de América.

Independiente Rivadavia - Copa Libertadores (4)
Sebasti&aacute;n Villa, el capit&aacute;n de Independiente Rivadavia, rumbo a Brasil.

Sebastián Villa, el capitán de Independiente Rivadavia, rumbo a Brasil.

Jugar ante un equipo que fue campeón continental en 2023, en un templo del fútbol como es el estadio Maracaná y como parte de la máxima competencia de clubes del fútbol sudamericano no es cosa de todos los días y por eso la delegación de la Lepra se vistió para la ocasión con impecables trajes azules confeccionados especialmente por la marca G. Redaelli y la infaltable boina que identifica a los dirigidos por Alfredo Berti.

Embed - URGENTE: Independiente Rivadavia parte rumbo a Brasil para ENFRENTAR a Fluminense

Después de la práctica matutina y el almuerzo en La Posada Azul, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes partieron desde el estadio Bautista Gargantini rumbo al Aeropuerto Francisco Gabrielli donde los esperaban los privilegiados hinchas que compartieron el vuelo chárter rumbo a la Cidade Maravilhosa.

Independiente Rivadavia - Copa Libertadores (2)
El look de Alex Arce para viajar a Brasil.

El look de Alex Arce para viajar a Brasil.

Euforia leprosa en el Aeropuerto Francisco Gabrielli

Algunos de los cientos de hinchas de Independiente que estarán este miércoles en el Maracaná tuvieron el privilegio de compartir el vuelo chárter con la delegación y el Aeropuerto Francisco Gabrielli vivió un mediodía lleno de euforia leprosa.

Embed - Hinchas de la Lepra rumbo a Río

Felices y conscientes de estar viviendo un momento histórico para el club y para el fútbol de Mendoza, los fanáticos partieron a Brasil con la ilusión que genera la gran campaña que viene desempeñando el conjunto dirigido por Berti.

Embed - Los hinchas de la Lepra rumbo a Río 2

La Lepra revolucionó el Aeropuerto antes de viajar a Brasil

Embed - AHORA: Independiente Rivadavia parte RUMBO a un partido HISTÓRICO

Postales de la despedida de Independiente Rivadavia

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Villa fue uno de los m&aacute;s requeridos para la selfie.

Villa fue uno de los más requeridos para la selfie.

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El vicepresidente Alberto Rez Masud encabez&oacute; la delegaci&oacute;n.

El vicepresidente Alberto Rez Masud encabezó la delegación.

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Mat&iacute;as Fern&aacute;ndez firm&oacute; varias camisetas.

Matías Fernández firmó varias camisetas.

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Pipe Ramis ya es un hist&oacute;rico.

Pipe Ramis ya es un histórico.

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Alfredo Berti, el conductor del equipo azul.

Alfredo Berti, el conductor del equipo azul.

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Los pibes de Independiente con Sheyko Studer.

Los pibes de Independiente con Sheyko Studer.

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Una firma de Fabrizio Sartori, el goleador.

Una firma de Fabrizio Sartori, el goleador.

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La elegancia de los jugadores de la Lepra.

La elegancia de los jugadores de la Lepra.

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