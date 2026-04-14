Independiente Rivadavia viajó a Río de Janeiro para el duelo de Copa Libertadores frente al Fluminense

El plantel de Independiente Rivadavia viajó a Río de Janeiro donde este miércoles protagonizará un partido histórico ante el Fluminense por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores de América.
El plantel de Independiente Rivadavia viajó a Río de Janeiro donde protagonizará un partido histórico ante el Fluminense por la segunda fecha de la Copa Libertadores.
El plantel de Independiente Rivadavia viajó a Río de Janeiro donde este miércoles protagonizará un partido histórico ante el Fluminense por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores de América.
Jugar ante un equipo que fue campeón continental en 2023, en un templo del fútbol como es el estadio Maracaná y como parte de la máxima competencia de clubes del fútbol sudamericano no es cosa de todos los días y por eso la delegación de la Lepra se vistió para la ocasión con impecables trajes azules confeccionados especialmente por la marca G. Redaelli y la infaltable boina que identifica a los dirigidos por Alfredo Berti.
Después de la práctica matutina y el almuerzo en La Posada Azul, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes partieron desde el estadio Bautista Gargantini rumbo al Aeropuerto Francisco Gabrielli donde los esperaban los privilegiados hinchas que compartieron el vuelo chárter rumbo a la Cidade Maravilhosa.
Algunos de los cientos de hinchas de Independiente que estarán este miércoles en el Maracaná tuvieron el privilegio de compartir el vuelo chárter con la delegación y el Aeropuerto Francisco Gabrielli vivió un mediodía lleno de euforia leprosa.
Felices y conscientes de estar viviendo un momento histórico para el club y para el fútbol de Mendoza, los fanáticos partieron a Brasil con la ilusión que genera la gran campaña que viene desempeñando el conjunto dirigido por Berti.