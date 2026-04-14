Mentes expertas: "Cómo domar la mente y cultivar la alegría"

Desde 2021 recorre las principales ciudades de España con sus conferencias de Mentes Expertas, con un propósito claro: compartir reflexiones sobre la mente, las emociones y la medicina para ayudar a las personas a alcanzar el equilibrio psicológico y emocional que buscan.

Sobre el proyecto Mentes Expertas

Mentes Expertas es un proyecto internacional de conferencias nacido en España en 2010, impulsado por Marina Zambrana y Pedro “Perico” Cornejo, con el objetivo de acercar al público experiencias transformadoras centradas en el desarrollo personal, la actitud y la motivación.

Con más de una década de trayectoria, el proyecto ha trabajado con cientos de empresas y audiencias de todo el mundo, y luego amplió su alcance al público general a través del Tour Mentes Expertas, un ciclo de encuentros presenciales y online protagonizados por ponentes de reconocido prestigio internacional.

Cada conferencia aborda temáticas vinculadas a la mente, las emociones y el bienestar, con un eje común: demostrar que la actitud es una herramienta clave para el crecimiento personal y profesional.