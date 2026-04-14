En el marco del exitoso ciclo Mentes Expertas, el miércoles 15 de abril a las 17, Mendoza recibirá por primera vez a Marian Rojas Estapé, con una función imperdible en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Cdad.). La reconocida psiquiatra y divulgadora española presentará su conferencia “Cómo domar la mente y cultivar la alegría”, una propuesta que invita a comprender el funcionamiento de la mente, gestionar las emociones y recuperar el equilibrio psicológico y emocional en un mundo atravesado por el estrés y la hiperconectividad. Las entradas se consiguen en Flashpass.com.ar.
Mentes expertas: "Cómo domar la mente y cultivar la alegría"
Con un estilo cercano, claro y profundamente humano, Marian Rojas Estapé ofrece herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida, fortalecer los vínculos y entrenar la mente para vivir mejor
Sobre la disertante
Marian Rojas Estapé es médica psiquiatra del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas y reconocida disertante internacional. Es profesora invitada en prestigiosas escuelas de negocios como IPADE (México) y ha trabajado en ONGs, fundaciones, colegios y hospitales de Estados Unidos y España, experiencias que consolidaron su vocación por la psiquiatría y la divulgación científica.
Actualmente investiga el impacto del uso de pantallas en niños y jóvenes, así como la relación entre la tecnología, la mente y los vínculos en la vida adulta. Además, impulsa el proyecto iLussio – Business and Emotions, una iniciativa que integra felicidad, emoción y proyecto de vida dentro del ámbito empresarial.
Desde 2021 recorre las principales ciudades de España con sus conferencias de Mentes Expertas, con un propósito claro: compartir reflexiones sobre la mente, las emociones y la medicina para ayudar a las personas a alcanzar el equilibrio psicológico y emocional que buscan.
Sobre el proyecto Mentes Expertas
Mentes Expertas es un proyecto internacional de conferencias nacido en España en 2010, impulsado por Marina Zambrana y Pedro “Perico” Cornejo, con el objetivo de acercar al público experiencias transformadoras centradas en el desarrollo personal, la actitud y la motivación.
Con más de una década de trayectoria, el proyecto ha trabajado con cientos de empresas y audiencias de todo el mundo, y luego amplió su alcance al público general a través del Tour Mentes Expertas, un ciclo de encuentros presenciales y online protagonizados por ponentes de reconocido prestigio internacional.
Cada conferencia aborda temáticas vinculadas a la mente, las emociones y el bienestar, con un eje común: demostrar que la actitud es una herramienta clave para el crecimiento personal y profesional.