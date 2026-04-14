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Clima en Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipó lluvias para este miércoles y un importante descenso de temperatura

Mientras este miércoles la jornada se caracterizará por la lluvia y el clima fresco, la temperatura subirá el jueves. Pero el domingo vuelven las tormentas

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Según indican algunos portales climáticos, este miércoles volverá a llover en Mendoza. 

Según indican algunos portales climáticos, este miércoles volverá a llover en Mendoza. 

Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Después de un martes caluroso, el pronóstico del tiempo indica que este miércoles se esperan lluvias y un marcado un descenso de la temperatura, con máximas que caen varios grados de un día a otro.

Según indican los portales climáticos Meteored, y Servicio Meteorológico Nacional, el cambio se va a sentir. lLa inestabilidad que comenzó en la noche del martes se intensificará el miércoles y el ambiente se volverá más fresco.

Después de ese quiebre, el tiempo se estabiliza hacia el jueves y viernes, con jornadas más agradables y sin probabilidades de lluvia, aunque el domingo vuelven las tormentas.

Miércoles con lluvia y descenso de la temperatura

SMN pronóstico 14 de abril
El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional.

El miércoles aparece como el día más inestable. Las probabilidades de lluvia se incrementan hasta el 60% y el cielo se mantendrá mayormente cubierto. Será una jornada gris, con momentos de precipitaciones y poco sol.

El dato más relevante es la caída de la temperatura. El martes todavía se esperan máximas cercanas a los 25°C, pero el miércoles bajan a la zona de los 21°C o 22°C.

Días soleados y cálidos hasta el domingo

pronóstico meteored 14 de abril
Las indicaciones del tiempo para los próximos días, según el portal climático Meteored.

Las indicaciones del tiempo para los próximos días, según el portal climático Meteored.

A partir del jueves el tiempo empieza a acomodarse. Vuelven los días con sol, sin lluvias y con temperaturas más estables, aunque sin recuperar del todo el calor previo. Jueves, viernes y sábado no están pronosticada lluvias y las temperaturas oscilarán entre los 26°C de máxima y los 12°C de mínima.

En cambio el domingo vuelven las probabilidades de lluvias y el termómetro baja nuevamente: de los 26° de máxima pronosticados para el sábado, Mendoza pasará a un domingo nublado y lluvioso con una máxima de 19°C y una mínima de apenas 9°C.

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