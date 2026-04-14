Después de un martes caluroso, el pronóstico del tiempo indica que este miércoles se esperan lluvias y un marcado un descenso de la temperatura, con máximas que caen varios grados de un día a otro.
El pronóstico del tiempo anticipó lluvias para este miércoles y un importante descenso de temperatura
Mientras este miércoles la jornada se caracterizará por la lluvia y el clima fresco, la temperatura subirá el jueves. Pero el domingo vuelven las tormentas
Según indican los portales climáticos Meteored, y Servicio Meteorológico Nacional, el cambio se va a sentir. lLa inestabilidad que comenzó en la noche del martes se intensificará el miércoles y el ambiente se volverá más fresco.
Después de ese quiebre, el tiempo se estabiliza hacia el jueves y viernes, con jornadas más agradables y sin probabilidades de lluvia, aunque el domingo vuelven las tormentas.
Miércoles con lluvia y descenso de la temperatura
El miércoles aparece como el día más inestable. Las probabilidades de lluvia se incrementan hasta el 60% y el cielo se mantendrá mayormente cubierto. Será una jornada gris, con momentos de precipitaciones y poco sol.
El dato más relevante es la caída de la temperatura. El martes todavía se esperan máximas cercanas a los 25°C, pero el miércoles bajan a la zona de los 21°C o 22°C.
Días soleados y cálidos hasta el domingo
A partir del jueves el tiempo empieza a acomodarse. Vuelven los días con sol, sin lluvias y con temperaturas más estables, aunque sin recuperar del todo el calor previo. Jueves, viernes y sábado no están pronosticada lluvias y las temperaturas oscilarán entre los 26°C de máxima y los 12°C de mínima.
En cambio el domingo vuelven las probabilidades de lluvias y el termómetro baja nuevamente: de los 26° de máxima pronosticados para el sábado, Mendoza pasará a un domingo nublado y lluvioso con una máxima de 19°C y una mínima de apenas 9°C.