El pronóstico del tiempo anticipó lluvias para este miércoles y un importante descenso de temperatura

Miércoles con lluvia y descenso de la temperatura

SMN pronóstico 14 de abril El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Captura de pantalla SMN

El miércoles aparece como el día más inestable. Las probabilidades de lluvia se incrementan hasta el 60% y el cielo se mantendrá mayormente cubierto. Será una jornada gris, con momentos de precipitaciones y poco sol.

El dato más relevante es la caída de la temperatura. El martes todavía se esperan máximas cercanas a los 25°C, pero el miércoles bajan a la zona de los 21°C o 22°C.

Días soleados y cálidos hasta el domingo

pronóstico meteored 14 de abril Las indicaciones del tiempo para los próximos días, según el portal climático Meteored. Captura de pantalla Meteored

A partir del jueves el tiempo empieza a acomodarse. Vuelven los días con sol, sin lluvias y con temperaturas más estables, aunque sin recuperar del todo el calor previo. Jueves, viernes y sábado no están pronosticada lluvias y las temperaturas oscilarán entre los 26°C de máxima y los 12°C de mínima.

En cambio el domingo vuelven las probabilidades de lluvias y el termómetro baja nuevamente: de los 26° de máxima pronosticados para el sábado, Mendoza pasará a un domingo nublado y lluvioso con una máxima de 19°C y una mínima de apenas 9°C.