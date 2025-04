“No quisimos salir a hablar cuando tomamos la decisión de salir de Boca para que no se mezclara con las elecciones. Leo ama a Boca. Vi que mandaron a decir que nos iban a denunciar por calumnias e injurias y sé que lo hacieron para que no se animen otros papás“, comenzó.

Sobre el mismo tema, continuó: “Nosotros teníamos un contrato firmado con Boca y esta dirigencia nunca pagó un peso. Por eso nos fuimos con el pase libre. Lo que ellos no saben es que no firmé esa rescisión y ahora, si tengo ganas, voy con todo a la Justicia“.

“Tengo todos los papeles, por eso salí a hablar. Por el verdadero hincha de Boca, para que se saque la máscara del ídolo y vean lo que está pasando. Ahora sí me hicieron enojar. Si salieron a decir lo de las calumnias e injurias para ir para adelante, acá estamos. Si lo hicieron solo para asustar a las familias, también vamos para adelante", sumó el padre de Leonel Coira.

Dejando clara su postura con respecto a los representantes, reveló: “No me gusta esa tercera formación, yo creo que debe estar entre la familia y el club. Desde Novena, rechacé 800 mil representantes. Yo creo que el apoyo tiene que ser del club”.

En cuanto al momento en el cual Riquelme y compañía le bajaron el pulgar a su hijo, aseguró: “Iba todo bien hasta que le dije que no al representante que nos quería poner el club. Otros padres me dijeron ‘te equivocaste’. A partir de ahí, no lo pusieron más”.

Leonel Coira.jpg Miguel Ángel Coira apuntó contra Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

“Si firmaba con ese representante, le cambiaba la vida a mi hijo. Hoy estaría dándole asistencias a Cavani. Era el enganche que nunca tuvieron“, se lamentó el padre de Coira.

Para finalizar, liquidó a la versión del 10 como directivo de Boca: “Riquelme como futbolista fue espectacular, pero como dirigente deja mucho que desear. Queremos que esto se haga público para darle fuerzas a todas esas familias que les pasa lo mismo”.