Leonel Coira fue promesa de Boca, pasó por Godoy Cruz e hizo una grave denuncia: "Lo que me hizo Riquelme fue feo"

"Se me acercó el Chelo Delgado y me dijo que me querían firmar, que no iban a aparentar que eran mis representantes y que me iban a poner otro representante. Yo decía que si le firmaba a ellos y se iban, no iba a tener con quien quedarme, por eso les dije que no. Ganaron las elecciones y se quedaron cuatro años más”, reveló.

Fuerte acusación de Leonel Coira ( ex juvenil de Boca ) contra el Chanchi Riquelme . Ahora entienden porque se van tantos juveniles mal del club ??? pic.twitter.com/ikTGB8teTV — Ariel Xeneize (@Ariel11585780) April 7, 2025

"Les dije que no y me empezaron a mandar al banco, no me citaban aunque hacía las cosas bien en Quinta. Arranqué en Cuarta y también me tiraban abajo", contó el futbolista.

"Yo amo a Boca, con otra dirigencia vuelvo a Boca y estoy seguro de que voy a volver. Lo que me hizo Riquelme fue feo y hay un montón de chicos a los que les pasó lo mismo".

Leonel Coira y su paso por Godoy Cruz

A comienzos del 2024 Leonel Coira llegó a Godoy Cruz donde no llegó a debutar en Primera sino que disputó solo 4 partidos en Reserva antes de ser dejado libre.

El talentoso volante pasó este año al Metropolitan FA de Puerto Rico donde ya jugó 6 partidos oficiales y marcó un par de goles.