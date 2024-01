Leonel Coira llegó a Godoy Cruz con mucha ilusión

417207521_18007439456490590_2183152871253063694_n.jpg Leonel Coira llegó con muchas expectativas a Godoy Cruz

Sus antecedentes en el Real Madrid y luego en Boca son un tema ineludible a la hora del dialogo con Coira: "La verdad es que son dos hermosos clubes. El Real me formó desde chiquito, a los 6 años ya estaba en el club y era como un sueño hecho realidad. Después estuve en Boca y estoy súper agradecido a la dirigencia que me abrió las puertas, pero lo que tengo que decir es que el Real Madrid y Boca tienen muy buenas instalaciones, pero lo que vi de Godoy Cruz no tiene nada que envidiarles. Además, ahora están terminando el estadio".

Respecto a las expectativas con las que afronta su nuevo desafío en el Tomba, explicó: "Me siento con ganas de demostrar, de meterle día a día en cada entrenamiento para que el técnico me dé la oportunidad de jugar y esa oportunidad me tiene que encontrar preparado porque acá hay un gran plantel que hizo muy bien las cosas en el año pasado. No vengo a un equipo cualquiera, vengo a un grande de Argentina, el más grande del Oeste y tengo que estar preparado".

Con algunos de sus nuevos compañeros

Leonel Coira, la nueva promesa de Godoy Cruz

-¿Cómo te definirías como jugador?

-Un volante llegador, con gol, que hace jugar mucho al equipo, armador de juego y futbolista ofensivo pero que si tengo que regresar, regreso para el ida y vuelta. Me gusta ayudar al equipo en lo defensivo y en ataque siempre pedir la pelota.

Coira espera tener opotunidades en el Tomba

-¿Conocías a algún jugador de Godoy Cruz?

-Por nombres sí y venía viendo los partidos de Godoy Cruz antes de que me salga esta oportunidad. Me encanta Hernán López, el 10, es crack, un distinto y ahora que estoy entrenando con él cada vez lo veo más crack. Después el Indio Fernández es muy bueno, en el medio hay jugadores muy interesantes y arriba está Tadeo Allende con Badaloni que viene de Tigre. Es un equipazo y atrás están Rasmussen, Barrios, Luquitas, Galdame y aunque se fue el Ruso llegó Franco (Petroli) que es muy buen arquero.

-¿Cómo te recibió el cuerpo técnico?

-Soy uno de los más jovencitos del plantel y el Gato (Daniel Oldrá) me habló mucho para ayudarme y siempre está encima para darme aliento. Soy un jugador humilde, que no se olvida de sus inicios y toda la vida voy a estar muy agradecido a Godoy Cruz. Quiero dar el máximo y ganarme un puesto.