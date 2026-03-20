Atento Independiente Rivadavia: el cambio reglamentario para la Copa Libertadores y la Sudamericana

Además de haber revelado la conformación de los grupos de la Copa Libertadores, con la histórica presencia de Independiente Rivadavia, y la Copa Sudamericana, Conmebol anunció un cambio reglamentario para ambas competencias.
Además de haber revelado la conformación de los grupos de la Copa Libertadores, con Independiente Rivadavia, y la Copa Sudamericana, Conmebol anunció un cambio reglamentario
Además de haber revelado la conformación de los grupos de la Copa Libertadores, con la histórica presencia de Independiente Rivadavia, y la Copa Sudamericana, Conmebol anunció un cambio reglamentario para ambas competencias.
El cambio afecta directamente a la definición de la clasificación a octavos de final en caso de empate en puntos entre dos equipos ya que se dejará de priorizar la diferencia de gol como criterio de desempate para tener en cuenta antes los enfrentamientos directos entre los equipos igualados.
Hasta ahora la diferencia de gol prevalecía por sobre los goles a favor, los goles marcados en condición de visitante, el ranking Conmebol y finalmente el sorteo, en ese orden de importancia.
Ahora primero se tendrán en cuenta los partidos entre los equipos empatados y allí primero se revisará mayor cantidad de puntos obtenidos en esos encuentros y la mejor diferencia de gol establecido solo en esos encuentros.
En caso de que persista la igualdad, sí aparece la diferencia de gol y la mayor cantidad de goles a favor en la disputa de todo el grupo.
En caso de persistir la igualdad habrá otra novedad ya que se incorpora el aspecto disciplinario, es decir menos cantidad de expulsiones y de tarjetas amarillas. Recién llegados a este punto se definirá por sorteo.
Antes
Ahora