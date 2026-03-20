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Atento Independiente Rivadavia: el cambio reglamentario para la Copa Libertadores y la Sudamericana

Además de haber revelado la conformación de los grupos de la Copa Libertadores, con Independiente Rivadavia, y la Copa Sudamericana, Conmebol anunció un cambio reglamentario

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Las copas tendrán un cambio de reglas.

Las copas tendrán un cambio de reglas.

Además de haber revelado la conformación de los grupos de la Copa Libertadores, con la histórica presencia de Independiente Rivadavia, y la Copa Sudamericana, Conmebol anunció un cambio reglamentario para ambas competencias.

El cambio afecta directamente a la definición de la clasificación a octavos de final en caso de empate en puntos entre dos equipos ya que se dejará de priorizar la diferencia de gol como criterio de desempate para tener en cuenta antes los enfrentamientos directos entre los equipos igualados.

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Dos que saben cu&aacute;nto pesa la Copa Libertadores: Rom&aacute;n y Ram&oacute;n.

Dos que saben cuánto pesa la Copa Libertadores: Román y Ramón.

Hasta ahora la diferencia de gol prevalecía por sobre los goles a favor, los goles marcados en condición de visitante, el ranking Conmebol y finalmente el sorteo, en ese orden de importancia.

Ahora primero se tendrán en cuenta los partidos entre los equipos empatados y allí primero se revisará mayor cantidad de puntos obtenidos en esos encuentros y la mejor diferencia de gol establecido solo en esos encuentros.

En caso de que persista la igualdad, sí aparece la diferencia de gol y la mayor cantidad de goles a favor en la disputa de todo el grupo.

En caso de persistir la igualdad habrá otra novedad ya que se incorpora el aspecto disciplinario, es decir menos cantidad de expulsiones y de tarjetas amarillas. Recién llegados a este punto se definirá por sorteo.

Cómo se desempataba antes y cómo se desempata ahora en la Libertadores y la Sudamericana

Antes

  • 1) Mejor diferencia de gol a lo largo del grupo.
  • 2) Más goles a favor.
  • 3) Más goles marcados de visitante.
  • 4) Mejor ranking Conmebol.
  • 5) Sorteo.

Ahora

  • 1) Más puntos sumados en los enfrentamientos entre los equipos empatados.
  • 2) Mejor diferencia de gol en los partidos tenidos en cuenta en el punto 1.
  • 3) Mejor diferencia de gol a lo largo del grupo.
  • 4) Más goles a favor.
  • 5) Menor cantidad de expulsiones
  • 6) Menor cantidad de tarjetas amarillas.
  • 7) Sorteo.

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