Atento Independiente Rivadavia: el cambio reglamentario para la Copa Libertadores y la Sudamericana

El cambio afecta directamente a la definición de la clasificación a octavos de final en caso de empate en puntos entre dos equipos ya que se dejará de priorizar la diferencia de gol como criterio de desempate para tener en cuenta antes los enfrentamientos directos entre los equipos igualados.

riquelme ramon Dos que saben cuánto pesa la Copa Libertadores: Román y Ramón.

Hasta ahora la diferencia de gol prevalecía por sobre los goles a favor, los goles marcados en condición de visitante, el ranking Conmebol y finalmente el sorteo, en ese orden de importancia.