Así está el historial entre la Selección argentina y la de Bolivia: paternidad absoluta

Este compromiso representará el encuentro número 44 entre ambos seleccionados, dentro de un registro oficial de 43 enfrentamientos que exhibe una marcada ventaja albiceleste:
- 31 partidos ganados por la Selección argentina.
- 7 victorias de Bolivia.
- 5 empates.
La balanza histórica revela, además, una solidez intachable de Argentina cada vez que actuó en condición de local, terreno en el que mantiene su invicto frente a la Verde.
Las únicas siete caídas del seleccionado argentino se produjeron jugando como visitante, teniendo casi siempre como denominador común la complejidad geográfica de La Paz y sus más de 3.600 metros de altitud sobre el nivel del mar.
El historial marca un 6 a 1 favorable a Bolivia en la altura de La Paz; en la Selección argentina estaban Messi y Maradona.
Los últimos 10 enfrentamientos entre la Selección argentina y Bolivia
- Argentina 6 - 0 Bolivia: Eliminatorias Sudamericanas (2024)
- Bolivia 0 - 3 Argentina: Eliminatorias Sudamericanas (2023)
- Argentina 3 - 0 Bolivia: Eliminatorias Sudamericanas (2021)
- Bolivia 1 - 4 Argentina: Copa América 2021
- Bolivia 1 - 2 Argentina: Eliminatorias Sudamericanas (2020)
- Bolivia 2 - 0 Argentina: Eliminatorias Sudamericanas (2017)
- Argentina 3 - 0 Bolivia: Copa América 2016
- Argentina 2 - 0 Bolivia: Eliminatorias Sudamericanas (2016)
- Argentina 7 - 0 Bolivia: amistoso internacional (2015)
- Bolivia 1 - 1 Argentina: Eliminatorias Sudamericanas (2013)