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Amistoso internacional

Así está el historial entre la Selección argentina y la de Bolivia: paternidad absoluta

La Selección Argentina se mide ante Bolivia en el inicio de la fecha FIFA con la meta de extender su contundente racha

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina y Bolivia se enfrentarán en la edición número 44.

La Selección argentina y Bolivia se enfrentarán en la edición número 44.

La Selección argentina afrontará esta noche su primer compromiso amistoso en el marco de la presente fecha FIFA, donde medirá fuerzas ante su par de Bolivia. El conjunto nacional saltará al campo de juego con el objetivo primordial de ratificar su hegemonía y mantener el marcado dominio que ha construido frente a La Verde.

La superioridad de la Albiceleste en los antecedentes recientes se respalda de manera categórica en las estadísticas: sobre un total de 10 enfrentamientos disputados entre ambos seleccionados, el equipo argentino cosechó ocho victorias, registró una igualdad y apenas sufrió una derrota.

La Selección argentina está lista para saltar a la cancha.

La Selección argentina está lista para saltar a la cancha.

De las goleadas de la Selección argentina al recuerdo del último traspié en 2017

Un nuevo capítulo del historial sudamericano tendrá lugar en Córdoba, donde la Selección argentina y Bolivia volverán a medir fuerzas en el marco del calendario internacional.

Este compromiso representará el encuentro número 44 entre ambos seleccionados, dentro de un registro oficial de 43 enfrentamientos que exhibe una marcada ventaja albiceleste:

  • 31 partidos ganados por la Selección argentina.
  • 7 victorias de Bolivia.
  • 5 empates.

La balanza histórica revela, además, una solidez intachable de Argentina cada vez que actuó en condición de local, terreno en el que mantiene su invicto frente a la Verde.

Las únicas siete caídas del seleccionado argentino se produjeron jugando como visitante, teniendo casi siempre como denominador común la complejidad geográfica de La Paz y sus más de 3.600 metros de altitud sobre el nivel del mar.

El historial marca un 6 a 1 favorable a Bolivia en la altura de La Paz; en la Selección argentina estaban Messi y Maradona.

El historial marca un 6 a 1 favorable a Bolivia en la altura de La Paz; en la Selección argentina estaban Messi y Maradona.

Los últimos 10 enfrentamientos entre la Selección argentina y Bolivia

  • Argentina 6 - 0 Bolivia: Eliminatorias Sudamericanas (2024)
  • Bolivia 0 - 3 Argentina: Eliminatorias Sudamericanas (2023)
  • Argentina 3 - 0 Bolivia: Eliminatorias Sudamericanas (2021)
  • Bolivia 1 - 4 Argentina: Copa América 2021
  • Bolivia 1 - 2 Argentina: Eliminatorias Sudamericanas (2020)
  • Bolivia 2 - 0 Argentina: Eliminatorias Sudamericanas (2017)
  • Argentina 3 - 0 Bolivia: Copa América 2016
  • Argentina 2 - 0 Bolivia: Eliminatorias Sudamericanas (2016)
  • Argentina 7 - 0 Bolivia: amistoso internacional (2015)
  • Bolivia 1 - 1 Argentina: Eliminatorias Sudamericanas (2013)

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