Arruabarena le dejó abierta la puerta a un posible regreso a Boca

En cuanto a una posible llegada a Boca, luego de la desvinculación de Fernando Gago, Arruabarena negó contactos y contó de su diálogo con Pintita en su arribo al Xeneize. "No, nadie me ha llamado. Obviamente que hay mensajes de periodistas y familiares, de mi hijo que está en Madrid. Pero no me llamaron, ni conmigo ni con mi entorno. Cuando Fernando (Gago) agarró, lo llamé, hablamos un ratito solamente para desearle suerte".

arruabarena arabia.jfif Arruabarena en Arabia Saudita.

Boca fue el último club argentino que dirigió y siempre está abierta la posibilidad de volver y, sobre todo, reencontrarse con el mundo Xeneize. "Siempre digo lo mismo, no sé si me tocará volver a dirigir a Boca o al Villarreal en algún momento, me gusta dirigir y me gusta el día a día en cualquier liga. El tiempo dirá. Me gusta entrenar diferentes tipos de jugadores, diferentes ligas y conocer culturas".