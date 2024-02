frank-fabra-boca.jpg

"Siempre fui en contra de que los ex jugadores declaren en contra de un jugador actual. Yo sé que Fabra es un buen pibe, un buen compañero y por eso estuvo en Boca todos estos años", indicó Arruabarrena en el diálogo con Fillol.

"Dije una opinión que me la tenía que haber guardado porque he hecho daño, seguramente. Por eso pido disculpas y entiendo que pueden ser aceptadas o no. Sigo opinando lo mismo pero después de todos los comentarios que hubo hacia Fabra, tengo que pedir disculpas. Quería decirlo para dejarlo en claro", señaló Arruabarrena.

Las duras críticas de Aruuabarrena contra Fabra

"A Fabra lo puteé como nunca en la final de la Libertadores. Lo puteé más que cuando fui su entrenador", dijo el "Vasco" días atrás en una nota concedida a Radio Mitre.