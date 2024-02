Franco Armani le dio un enorme consejo a Echeverri antes de su primer River vs. Boca

armani 3.jpg

Luego se refirió a Miguel Borja, quien podría ir al banco millonario por una lesión. “Sabemos lo que representa (Borja) para nosotros. Es un jugador importantísimo, no hace falta que lo diga yo: mete goles todos los partidos y está en confianza. Se está entrenando, no con nosotros, pero está haciendo todo lo posible para poder estar. Ojalá podamos contar con él, pero si no llega a estar tenemos grandes jugadores para poder reemplazarlo. Todos quieren jugar este partido”, dijo.

Posteriormente Armani fue consultado sobre su continuidad en el Millo (su contrato vence en diciembre de este año) al decir: “Ojalá pueda continuar. ¿A quién no le gustaría seguir en River? Me gustaría seguir disfrutando. Esto es día a día, disfrutar del Superclásico, del torneo, de la Copa Libertadores, de las finales que tenemos que jugar, es un lindo año. Más adelante se pensará sobre mi continuidad”.

El consejo de Franco Armani para Echeverri

”Capaz a mitad de año se va al (Manchester) City. Tiene que disfrutar este clásico, porque después se extrañan estas cosas. Es el clásico que se va a ver en todo el mundo, el más importante de todos”, dijo el capitán de River sobre Echeverri.