El nuevo descargo de Traverso tras sus dichos sobre el delantero de Boca

El ahora panelista de TyC Sports interrumpió al conductor del programa y comenzó con un sorpresivo descargo: "A propósito de Boca, ¿le puedo mandar un mensaje a una persona que aprecio mucho?".

"No me llames más, porque si querés ir a fondo vamos a ir a fondo. Si me llaman para intimidarme por algo que no les gusta que yo digo, no me llamen más. Recibí un montón de cosas ayer, ¿sabés a qué hora terminé? A las cinco de la mañana. Y no es porque me gusta sentarme acá a hablar pavadas, como dicen muchos, porque a mí me duelen las cosas que pasan", continuó Traverso.

Continuando con su tono desafiante, añadió: "Entonces, si me vas a llamar porque no te gustan las cosas que yo digo, y sabés a quién le estoy hablando, no me llamés más. Porque todo lo que yo digo, lo digo del corazón. Y no tengo ningún tipo de interés, ni con vos, ni con aquél, no con el otro, ni con nadie: yo soy de Boca".

Por la misma línea, y sin ocultar su enojo, añadió: "Le hicieron llegar cosas de lo que yo había dicho del tema Palacios. Y esos mamaderas que te hacen llegar cosas, que te hagan llegar cuando yo hablo bien de Boca. Porque a veces yo soy el único, o a veces con Lucas (por Beltramo, periodista del programa), somos los únicos que defendemos a Boca en la televisión"

"Aún jugando mal, aún siendo un desastre. Y me dicen 'eh, Gordo, porque sos oficialista', y no, yo soy de Boca. Y si Boca juega mal y gana 1 a 0 para mí es el mejor equipo del mundo", cerró Traverso.

Por último, dejando clara su postura, el campeón del mundo con el Xeneize sentenció: "Yo no me voy a callar y a mí no me van a correr"