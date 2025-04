Día del Animal - Selección.jpg

Apodos salvajes: los jugadores con sobrenombres de animales que ganaron la Copa del Mundo con la Selección

En el Mundial llevado a cabo en el año 1978 la Selección argentina contó con dos jugadores con apodos de animales: el arquero Ubaldo Pato Fillol y el defensor Roberto Conejo Tarantini.

Figurita Ubaldo Fillol.jpg La figura del arquero en su versión de las históricas figuritas Panini.

En el Mundial de 1986 disputado en tierras mexicanas, con la número 13 en sus espaldas, estuvo Oscar Perro Garré, quien fue titular en 4 partidos y no pudo jugar contra Inglaterra por amonestaciones acumuladas.

Luego de ese partido Carlos Bilardo decidió un cambió táctico frente a Bélgica, así lo explicó el lateral: "Como los belgas jugaban con un solo delantero, Carlos prefirió dejar al Vasco (Julio Olarticoechea) para marcar a Vincenzo Scifo. Cuando me enteré de la decisión me fui a la habitación y me puse a llorar desconsoladamente".

Perro Garré.jpg

Fue así que el Perro también relató en una entrevista con el canal TN lo que le dijo Diego Maradona en ese difícil momento: "´Perrito, el cambio es táctico. Quedate tranquilo que vos sos jugador de Selección’". Luego tuvo la posibilidad de ingresar frente en la final contra Alemania, pero aunque Bilardo le pidió que calentara el lateral sabía que no iba a ingresar: "Era imposible entrar porque el Tata del partido no se iba a ir”.

En el Mundial de Qatar 2022 son cuatro los representantes con apodos de animal, aunque hay uno un poco polémico por tratarse de un insecto: Franco Pulpo Armani, la Araña Julián Álvarez, el Toro Lautaro Martínez y - ¿acaso importa que no sea un animal? - Lionel la Pulga Messi.

►TE PUEDE INTERESAR: Los 5 posibles candidatos que suenan para reemplazar a Fernando Gago como DT en Boca

Animales de Selección.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Rescató a 10 perros y cuida a más de 200 en un refugio: "Mi amor por los animales es de siempre"

Leyendas de la Selección con apodos de animales

También hay estrellas de la Selección argentina con apodos de animales que no lograron coronar su participación en una Copa del Mundo con la obtención del trofeo, estos son algunos de ellos:

Roberto Pato Abbondanzieri.

Germán Mono Burgos.

Roberto Ratón Ayala.

Galgo Jonás Gutiérrez.

Pájaro Claudio Paul Caniggia.

el Piojo Claudio López.

el Burrito Ariel Ortega.

Y faltan muchos jugadores que vistieron la camiseta de la Selección argentina con apodos de animales, es por eso que la consigna queda abierta: ¿cuáles faltan?.