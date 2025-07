Posteriormente pasó por Real Madrid, Manchester United, París Saint Germain, Juventus y, además, tuvo un segundo ciclo por las Águilas. En su paso por el Viejo Continente cosechó 30 títulos, entre ellos la UEFA Champions League 2013/14.

Una vez terminado su contrato en Benfica, decidió expresarse a través de las redes sociales. Allí, Ángel Di María realizó un emotivo posteo en el que se despidió del fútbol europeo y agradeció a cada una de las instituciones que tuvo el gusto de representar.

Para comenzar, escribió: "Hoy me toca volver a casa, mi carrera en Europa terminó. Pasaron muchos años, pasé por muchos clubes, me voy completo de tantas experiencias vividas inolvidables".

Sobre su repaso en el Viejo Continente, expresó: "Fueron 18 años en Europa, donde no solo disfruté vivir en hermosas ciudades, si no de enormes clubes, de mucha gente maravillosa, me llené de amigos que voy a llevar por siempre en mi corazón, todos y cada uno de los momentos increíbles que viví hicieron que fuera lo que soy hoy. También golpearse, llorar, enojarse, levantarse y seguir hacia adelante formó parte de mi formación y crecimiento futbolístico y como persona sin dudas".

Posteo despedida Ángel Di María.jpg El posteo de Ángel Di María en su cuenta de Instagram.

"No me voy a cansar de agradecer a cada club donde estuve por todo lo que hicieron por mí, Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint Germain y Juventus, por ayudarme a crecer como jugador y como persona, en cada club tuve la suerte de encontrar buenos compañeros y personas de staff (cocineros, utileros, fisios, doctores, y toda esa gente que nadie ve ni conoce y trabajan incansablemente para ayudarnos a nosotros) nunca los voy a olvidar", añadió Di María.

Para culminar, sentenció: "En 2007 llegué muy chico, con mis papás y hermanas, con miedos, incertidumbres, pero poco a poco crecí, maduré y hoy me encuentro rodeado del amor de ellos más el de mi mujer y mis hijas. Muchas gracias Portugal, España, Inglaterra, Francia e Italia por abrirme las puertas de su país. Hasta siempre, Ángel", sentenció el flamante refuerzo de Rosario Central.