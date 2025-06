Di María se despidió de Benfica con un gol, pero Chelsea goleó y pasó a los cuartos de final

Chelsea se medirá con Palmeiras

Con este resultado, el equipo del italiano Vicenzo Maresca avanzó a los cuartos de final de este certamen intercontinental donde se enfrentará a Palmeiras de Brasil, el próximo viernes a las 22 horas en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Por su parte, los portugueses quedaron eliminados del Mundial de Clubes y comienzan la preparación para lo que será la próxima temporada con triple competencia entre Liga y Copa de Portugal, además de la UEFA Champions League.

En el primer cuarto de juego, Chelsea empezó mejor con una presión alta en todas sus líneas que generaban la perdida rápida de la pelota por parte de los jugadores del Benfica

Con el correr de los minutos, el equipo portugués emparejó el encuentro y empezó a tener más el balón, hilvanando pases cortos en busca de espacios en el conjunto de Londres.

Enzo-Fernández.jpg

Cerca de los 18 minutos, el defensor español Marc Cucurella recortó para su derecha dentro del área y le pegó a colocar al ángulo izquierdo del arquero ucraniano Anatoliy Trubin que quedó rendido viendo como su compañero Antonio Silva la sacaba de cabeza en la línea.

Un minuto después, el mediocampista Cole Palmer desbordó por la izquierda y remató casi sin ángulo pero haciendo trabajar a Trubin que tuvo que despejarla al tiro de esquina.

Embed

Cerca de los 37 minutos de juego, el arquero Trubin le tapó un mano a mano inmejorable a Cucurella. Luego de una apertura hacia la izquierda, el ex Getafe ingresó solo por ese sector del área y definió al primer palo ante el achique del ucraniano que abrió los brazos a más no poder y la pelota terminó rebotando en su mano derecha.

Ya en el complemento, a los 19 minutos del complemento, el equipo inglés tuvo un tiro libre sobre el vértice derecho del área del arquero Trubin. El defensor y capitán James se hizo cargo de la pelota parada y sacó un preciso remate que se terminó colocando en el palo diestro del arquero que no llegó a evitar el gol.

Con un gol de Ángel Di María desde el punto penal en el minuto 90+5, tras una mano de Malo Gusto confirmada por el VAR, el encuentro se fue al alargue. Sin embargo, la alegría fue efímera: apenas iniciado el tiempo suplementario, Christopher Nkunku volvió a darle la ventaja al Chelsea y, a partir de ahí, fue ampliamente superior. Pedro Neto puso el 3-1 a los 24 minutos, y cuatro minutos más tarde Dewsbury-Hall liquidó el partido con el 4-1 final.

La síntesis:

Benfica (Portugal): Anatoliy Trubin; Fredrik Aursnes, António Silva, Nicolas Otamendi, Samuel Dahl; Florentino Luis, Leandro Barreiro, Orkun Kökçü; Andreas Schjelderup, Ángel Di María y Vangelis Pavlidis. DT: Bruno Lage

Chelsea (Inglaterra): Robert Sánchez; Reece James, Benoit Badiashile, Levi Cowill, Marc Cucurella; Romeo Lavia, Moisés Caicedo, Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; Liam Delap. DT: Vincenzo Maresca.

Goles en el segundo tiempo: 19m. Reece James (C), 50M Ángel Di María (B).

Goles en el alargue: 18m Christopher Nkunku (C), 24m Pedro Neto (C), 28m Kiernan Dewsbury-Hall (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Kerem Aktürkolu por Andreas Schjelderup (B); 24m. Tosin Adarabioyo por Benoit Badiashile (C), Andrea Belotti por Vangelis Pavlidis (B) y Gianluca Prestianni por Florentino Luis (B); 36m. Kiernan Dewsbury-Hall por Enzo Fernández (C) y Malo Gusto por Reece James (C); 40m. Joao Veloso por Orkun Kökçü (B), Tiago Gouveia por Fredrik Aursnes (B), Trevo Chalobah por Roméo Lavia ©.

Cambios en el alargue: 28m Aaron Anselmino por Levi Colwill (C).

Incidencias en el segundo tiempo: 47m expulsado Gianluca Prestianni (B).

Estadio: Bank of America, Charlotte, Estados Unidos

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

VAR: Marco di Bello (Italia)