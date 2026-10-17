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Torneo Clausura

Alfredo Berti tras el empate de Independente Rivadavia: "Queda el sabor amargo"

El entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, habló tras el empate con Tigre, en el Gargantini, por la fecha 13 del Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Alfredo Berti habló de la lesión del defensor de Independiente Rivadavia Luciano Gómez.

Alfredo Berti habló de la lesión del defensor de Independiente Rivadavia Luciano Gómez.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, se lamentó este sábado tras el empate 1 a 1 con Tigre, en el Bautista Gargantini, por la fecha 13 del Torneo Clausura, ya que a la Lepra se le escapó el triunfo sobre el final del partido. El DT se refirió a la lesión que sufrió el defensor azul Luciano Gómez.

"Tanto en este partido como en el anterior con Gimnasia La Plata se nos escapan cuatro puntos en los últimos minutos del partido. Creo que fue un muy buen partido, tuvimos las chances de ampliar el marcador y en la última jugada nos convirtieron faltando tres minutos. Queda el sabor amargo y la misma sensación del partido con Gimnasia La Plata", comenzó diciendo Berti, el DT de Independiente Rivadavia en la conferencia de prensa.

Alfredo Berti se lament&oacute; tras el empate de la Lepra ante Tigre.

Alfredo Berti se lamentó tras el empate de la Lepra ante Tigre.

"Fue un año muy competitivo sin lugar a dudas, hubo un desgaste físico, futbolístico y mental muy importante, en este partido tuvimos la opción para cerrarlo y en la última jugada hubo un centro y nos convirtieron. Faltan tres partidos y si bien no depende de nosotros tenemos un partido importante contra Argentinos, tenemos el deseo de llevarnos los tres puntos para seguir peleando el torneo hasta la última fecha", añadió.

Alfredo Berti habló de la lesión que sufrió Luciano Gómez

"Luciano Gómez se rompió el cruzado, lamentablemente él como Bonifacio tuvieron lesiones complejas, así que esperemos que tengan una buena recuperación", cerró el técnico al responder ante la requisitoria periodística.

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