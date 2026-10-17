Alfredo Berti tras el empate de Independente Rivadavia: "Queda el sabor amargo"

"Tanto en este partido como en el anterior con Gimnasia La Plata se nos escapan cuatro puntos en los últimos minutos del partido. Creo que fue un muy buen partido, tuvimos las chances de ampliar el marcador y en la última jugada nos convirtieron faltando tres minutos. Queda el sabor amargo y la misma sensación del partido con Gimnasia La Plata", comenzó diciendo Berti, el DT de Independiente Rivadavia en la conferencia de prensa.
Alfredo Berti se lamentó tras el empate de la Lepra ante Tigre.
Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO
"Fue un año muy competitivo sin lugar a dudas, hubo un desgaste físico, futbolístico y mental muy importante, en este partido tuvimos la opción para cerrarlo y en la última jugada hubo un centro y nos convirtieron. Faltan tres partidos y si bien no depende de nosotros tenemos un partido importante contra Argentinos, tenemos el deseo de llevarnos los tres puntos para seguir peleando el torneo hasta la última fecha", añadió.