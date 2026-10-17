Ulpiano vuelve a la carga por una vieja casona que busca cambiarle la cara al Procrear de Ciudad

La licitación del 2024 fracasó, pero la Municipalidad de Ciudad no se da por vencida.

La Casona Procrear y el proyecto que quedó en suspenso

El plan original contemplaba recuperar el edificio y habilitar su explotación comercial, con actividades vinculadas a la gastronomía, la cultura y el turismo. La idea de Ulpiano Suarez era aprovechar su ubicación dentro del predio de las torres Procrear y en un sector de la Ciudad donde conviven viviendas, comercios y propuestas gastronómicas.

Hace dos años, la comuna buscaba que un privado se hiciera cargo de la puesta en valor, el equipamiento, el mantenimiento y la administración del espacio, a cambio de su explotación comercial.

Pero, pese a los anuncios, el proyecto no avanzó. Ahora, con un nuevo llamado, la Municipalidad de Ciudad vuelve a buscar un interesado que asuma la recuperación del inmueble y desarrolle una propuesta.

La intención es concesionar la Casona Procrear para que la explote un privado como opción gastronómica y cultural.

Una vieja construcción en un punto estratégico

La casona forma parte del conjunto ubicado en las inmediaciones de las torres Procrear y cuenta con características constructivas particulares. Según describió la Municipalidad en 2024, el edificio fue levantado con muros de mampostería de ladrillo macizo, una estructura de techo con cabreadas de madera y cubiertas originales de teja francesa.

En 2021 se ejecutó una obra de refuerzo estructural integral, que incorporó una estructura metálica externa para asegurar su estabilidad y una nueva cubierta para proteger el interior.

El nuevo llamado es para el 10 de noviembre. El pliego cuesta $500.000.