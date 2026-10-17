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Licitación abierta

Ulpiano vuelve a la carga por una vieja casona que busca cambiarle la cara al Procrear de Ciudad

La Municipalidad abrió una nueva licitación para concesionar un inmueble. En 2024 Ulpiano Suarez había anunciado un polo gastronómico que nunca se concretó

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
La vieja casona que Ulpiano Suarez busca recuperar en las inmediaciones del Procrear de Ciudad.

La vieja casona que Ulpiano Suarez busca recuperar en las inmediaciones del Procrear de Ciudad.

La Municipalidad de Ciudad de Mendoza volvió a poner en marcha el plan para recuperar la vieja Casona Procrear, ubicada sobre calle Suipacha, entre Tiburcio Benegas y Manuel Belgrano, en la Sexta Sección.

El municipio lanzó una nueva licitación pública para concesionar el inmueble, con la expectativa de encontrar un interesado que lo ponga en valor y le dé un uso comercial.

El llamado volvió a poner en agenda el futuro de una construcción que lleva años a la espera de una reconversión. En agosto de 2024, el intendente Ulpiano Suarez había anunciado una licitación para transformar la casona en un polo cultural, turístico y gastronómico pero la iniciativa fracasó.

La licitaci&oacute;n del 2024 fracas&oacute;, pero la Municipalidad de Ciudad no se da por vencida.

La licitación del 2024 fracasó, pero la Municipalidad de Ciudad no se da por vencida.

La Casona Procrear y el proyecto que quedó en suspenso

El plan original contemplaba recuperar el edificio y habilitar su explotación comercial, con actividades vinculadas a la gastronomía, la cultura y el turismo. La idea de Ulpiano Suarez era aprovechar su ubicación dentro del predio de las torres Procrear y en un sector de la Ciudad donde conviven viviendas, comercios y propuestas gastronómicas.

Hace dos años, la comuna buscaba que un privado se hiciera cargo de la puesta en valor, el equipamiento, el mantenimiento y la administración del espacio, a cambio de su explotación comercial.

Pero, pese a los anuncios, el proyecto no avanzó. Ahora, con un nuevo llamado, la Municipalidad de Ciudad vuelve a buscar un interesado que asuma la recuperación del inmueble y desarrolle una propuesta.

La intenci&oacute;n es concesionar la Casona Procrear para que la explote un privado como opci&oacute;n gastron&oacute;mica y cultural.

La intención es concesionar la Casona Procrear para que la explote un privado como opción gastronómica y cultural.

Una vieja construcción en un punto estratégico

La casona forma parte del conjunto ubicado en las inmediaciones de las torres Procrear y cuenta con características constructivas particulares. Según describió la Municipalidad en 2024, el edificio fue levantado con muros de mampostería de ladrillo macizo, una estructura de techo con cabreadas de madera y cubiertas originales de teja francesa.

En 2021 se ejecutó una obra de refuerzo estructural integral, que incorporó una estructura metálica externa para asegurar su estabilidad y una nueva cubierta para proteger el interior.

El nuevo llamado es para el 10 de noviembre. El pliego cuesta $500.000.

En pocas palabras

  • Municipalidad de Ciudad de Mendoza: volvió a lanzar una licitación para concesionar la Casona Procrear y recuperarla para uso comercial.
  • Proyecto anterior: en 2024, Ulpiano Suarez había anunciado un polo gastronómico que nunca se concretó en el mismo inmueble.
  • Detalles de la nueva licitación: el pliego tiene un costo de $500.000 y la fecha de apertura es el 10 de noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI

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