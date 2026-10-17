Ulpiano vuelve a la carga por una vieja casona que busca cambiarle la cara al Procrear de Ciudad

La Municipalidad de Ciudad de Mendoza volvió a poner en marcha el plan para recuperar la vieja Casona Procrear, ubicada sobre calle Suipacha, entre Tiburcio Benegas y Manuel Belgrano, en la Sexta Sección.
El municipio lanzó una nueva licitación pública para concesionar el inmueble, con la expectativa de encontrar un interesado que lo ponga en valor y le dé un uso comercial.
El llamado volvió a poner en agenda el futuro de una construcción que lleva años a la espera de una reconversión. En agosto de 2024, el intendente Ulpiano Suarez había anunciado una licitación para transformar la casona en un polo cultural, turístico y gastronómico pero la iniciativa fracasó.
La Casona Procrear y el proyecto que quedó en suspenso
El plan original contemplaba recuperar el edificio y habilitar su explotación comercial, con actividades vinculadas a la gastronomía, la cultura y el turismo. La idea de Ulpiano Suarez era aprovechar su ubicación dentro del predio de las torres Procrear y en un sector de la Ciudad donde conviven viviendas, comercios y propuestas gastronómicas.
Hace dos años, la comuna buscaba que un privado se hiciera cargo de la puesta en valor, el equipamiento, el mantenimiento y la administración del espacio, a cambio de su explotación comercial.
Pero, pese a los anuncios, el proyecto no avanzó. Ahora, con un nuevo llamado, la Municipalidad de Ciudad vuelve a buscar un interesado que asuma la recuperación del inmueble y desarrolle una propuesta.
Una vieja construcción en un punto estratégico
La casona forma parte del conjunto ubicado en las inmediaciones de las torres Procrear y cuenta con características constructivas particulares. Según describió la Municipalidad en 2024, el edificio fue levantado con muros de mampostería de ladrillo macizo, una estructura de techo con cabreadas de madera y cubiertas originales de teja francesa.
En 2021 se ejecutó una obra de refuerzo estructural integral, que incorporó una estructura metálica externa para asegurar su estabilidad y una nueva cubierta para proteger el interior.
El nuevo llamado es para el 10 de noviembre. El pliego cuesta $500.000.
En pocas palabras
- Municipalidad de Ciudad de Mendoza: volvió a lanzar una licitación para concesionar la Casona Procrear y recuperarla para uso comercial.
- Proyecto anterior: en 2024, Ulpiano Suarez había anunciado un polo gastronómico que nunca se concretó en el mismo inmueble.
- Detalles de la nueva licitación: el pliego tiene un costo de $500.000 y la fecha de apertura es el 10 de noviembre.