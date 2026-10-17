Quién fue Ana Lupez, la famosa mendocina referente de la comunidad trans que murió a los 82 años

También destacó el INT que "inició su carrera a los 17 años en el mítico Teatro Maipo de Buenos Aires, donde compartió escenario con figuras como Nélida Roca, Zulma Faiad, Moria Casán y Nélida Lobato. En 1979 emigró a España, donde consolidó su trayectoria artística y se convirtió en figura y copropietaria del emblemático cabaret Barcelona de Noche. También participó en producciones teatrales, televisivas y cinematográficas, entre ellas Las edades de Lulú, de Bigas Luna".

Su historia, marcada por la lucha por la identidad y la libertad, fue recogida en el libro ¡Que me me quiten lo bailado! Biografía de Ana Lupez, de Bárbara Di Rocco Su historia, marcada por la lucha por la identidad y la libertad, fue recogida en el libro ¡Que me me quiten lo bailado! Biografía de Ana Lupez, de Bárbara Di Rocco

"Con su partida, el espectáculo argentino despide a una artista que trascendió los escenarios y dejó una huella fundamental en la memoria de la comunidad trans. Su legado permanece como testimonio de talento, resistencia y dignidad. Que no se apague el aplauso. Que siga viva su memoria", finalizó el Instituto.

En 2013 Ana Lupez fue entrevistada por Diario UNO. Foto: archivo

La entrevista con Diario UNO

En 2013 la periodista de Diario UNO Rosana Villegas entrevistó a Ana, quien contó entonces detalles de su vida y de su transformación: "Mi mayor triunfo fue lograr lo que siempre soñé: ser mujer", definió aquella vez.

En esa nota relató que "tenía sólo 7 años cuando le daban ataques de nervios cada vez que su madre insistía en enfundarme en un pantalón de nene, y en mis días de internación en el antiguo hospital Emilio Civit aprovechaba las sábanas para improvisar largos vestidos blancos". Esa condición la expulsó de su Mendoza natal.

“Fui la primera transexual que se operó en España, hace 30 años, cuando se aprobó la ley y la primera argentina que lo hacía, cuando acá nadie hablaba de eso. Para mí fue una liberación indescriptible, porque para mí, de todo lo que pude conseguir en mi vida, mi mayor triunfo fue lograr ser mujer”, resumió Lupez.