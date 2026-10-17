Mendoza y el colectivo artístico y LGBTIQ+ de todo el país despiden a Ana Lupez (Ana López Chaparro Astargo), una pionera indiscutida de la diversidad, el espectáculo y la lucha por la identidad de género, que falleció a los 82 años en la clínica Santa María de Ciudad de Mendoza.
Quién fue Ana Lupez, la famosa mendocina referente de la comunidad trans que murió a los 82 años
Nació en Guaymallén, bailó en la Fiesta de la Vendimia y se consagró como vedette en los teatros de revista de Buenos Aires y Europa. Era considerada la mujer trans más longeva del país
Considerada la mujer trans más longeva de la Argentina, la trayectoria de Lupez atravesó desde sus primeros pasos en algunos escenarios de Mendoza hasta las luces de la revista porteña y de los principales teatros de Europa.
De Guaymallén a los escenarios del mundo
Desde el Instituto Nacional del Teatro, Representación Mendoza, recordaron que fue "actriz, vedette, bailarina y coreógrafa. Fue una figura histórica del espectáculo argentino y una de las pioneras trans que abrieron camino en una época marcada por la persecución y la discriminación".
También destacó el INT que "inició su carrera a los 17 años en el mítico Teatro Maipo de Buenos Aires, donde compartió escenario con figuras como Nélida Roca, Zulma Faiad, Moria Casán y Nélida Lobato. En 1979 emigró a España, donde consolidó su trayectoria artística y se convirtió en figura y copropietaria del emblemático cabaret Barcelona de Noche. También participó en producciones teatrales, televisivas y cinematográficas, entre ellas Las edades de Lulú, de Bigas Luna".
"Con su partida, el espectáculo argentino despide a una artista que trascendió los escenarios y dejó una huella fundamental en la memoria de la comunidad trans. Su legado permanece como testimonio de talento, resistencia y dignidad. Que no se apague el aplauso. Que siga viva su memoria", finalizó el Instituto.
La entrevista con Diario UNO
En 2013 la periodista de Diario UNO Rosana Villegas entrevistó a Ana, quien contó entonces detalles de su vida y de su transformación: "Mi mayor triunfo fue lograr lo que siempre soñé: ser mujer", definió aquella vez.
En esa nota relató que "tenía sólo 7 años cuando le daban ataques de nervios cada vez que su madre insistía en enfundarme en un pantalón de nene, y en mis días de internación en el antiguo hospital Emilio Civit aprovechaba las sábanas para improvisar largos vestidos blancos". Esa condición la expulsó de su Mendoza natal.
“Fui la primera transexual que se operó en España, hace 30 años, cuando se aprobó la ley y la primera argentina que lo hacía, cuando acá nadie hablaba de eso. Para mí fue una liberación indescriptible, porque para mí, de todo lo que pude conseguir en mi vida, mi mayor triunfo fue lograr ser mujer”, resumió Lupez.
En pocas palabras
- Ana Lupez: Falleció lareferente trans mendocina Ana Lupez a los 82 años.
- Trayectoria: fue pionera del espectáculo, vedette y actriz en Argentina y Europa.
- Legado: considerada la mujer trans más longeva del país, luchó por la identidad de género.