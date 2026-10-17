¿Por qué la falta de sol cambia nuestro humor? La ciencia detrás de los días grises

El desánimo pasajero es una respuesta psicofisiológica normal ante la escasez de sol y no debe confundirse con un trastorno clínico.

Frente a este escenario, el organismo entra automáticamente en una suerte de "modo ahorro de energía". Consultada por este medio, la psicóloga Jazmín Campagna Ruffolo señaló que "la oscuridad envía señales al cuerpo de que hay que bajar las revoluciones y reducir el estado de alerta".

La especialista agregó además que el impacto no es igual para todo el mundo: "No hay una respuesta universal. Somos seres integrales y cada persona interpreta el día gris de manera distinta: mientras para alguien puede asociarse al descanso y la calma, para otra persona puede significar encierro o la molesta interrupción de sus actividades".

El manto de nubes sobre la montaña reduce sensiblemente la exposición solar y marca el ritmo del mal tiempo en la provincia.

A esto se le suma un factor geográfico y cultural propio de la provincia. En zonas áridas como Mendoza, donde las precipitaciones no son habituales y la infraestructura no siempre acompaña, la lluvia fuerte interrumpe de lleno el ritmo diario.

De acuerdo con lo manifestado a Diario UNO por la psicóloga Cecilia Olivar, "Al no estar acostumbrados a convivir con la lluvia como en Buenos Aires, un día torrencial en la provincia puede disparar estados de ansiedad o preocupación por la seguridad de la vivienda, algo que se suma al estrés o las preocupaciones económicas que la persona ya viene arrastrando".

Frente a los días grises, el cerebro segrega más melatonina, lo que activa un "modo de ahorro de energía" y aumenta el cansancio.

Cuándo es un desánimo pasajero y cuándo hay que consultar

Sentir menos ganas de salir o cancelar planes al aire libre cuando el clima está gris es completamente normal. Sin embargo, las especialistas advierten sobre el peligro de quedarse esperando pasivamente a que "vuelvan las ganas" para retomar las actividades. Suprimir el contacto social o el movimiento físico crea un círculo vicioso que prolonga y profundiza el malestar emocional.

Las personas introvertidas o con estrés previo suelen sentir con mayor intensidad el impacto emocional de los días oscuros.

Por eso, resulta fundamental aprender a distinguir entre un bajón de ánimo temporal y un cuadro de mayor gravedad. "Las fluctuaciones del ánimo son normales, pero cambian cuando el sol vuelve a salir. En cambio, si el malestar persiste en el tiempo, paraliza a la persona o se manifiesta con síntomas en el cuerpo como taquicardia, insomnio, crisis de llanto o pérdida total del interés por las cosas que antes disfrutaba, es momento de prestar atención", advirtió Olivar.

En esos casos prolongados, la medicina y la psicología contemplan el Trastorno Afectivo Estacional (TAE), un tipo de depresión ligada a los meses de otoño e invierno, donde la luz solar se reduce por períodos extensos de hasta tres meses. Ante la duda, las tres profesionales coincidieron en que no hay que naturalizar la angustia constante y que realizar una consulta a tiempo con un profesional de la salud mental es la mejor manera de cuidar el bienestar integral.