Alfredo Berti definió la final de Copa Argentina como el partido más importante de su carrera

Independiente Rivadavia perdió en su visita a Aldosivi y ya tiene la mente puesta en lo que será la final de la Copa Argentina, la cual disputará el próximo miércoles, 5 de noviembre, ante Argentinos Juniors en cancha de Instituto de Córdoba.
Alfredo Berti habló en conferencia de prensa tras la derrota de Independiente Rivadavia en Mar del Plata. El DT contundente previo a la final
Alfredo Berti, quien optó por un equipo alternativo para el mano a mano ante el Tiburón, habló en conferencia de prensa. El DT comenzó a palpitar lo que será el duelo ante el Bicho y, además, respondió sobre si se encuentra en la antesala del partido más importante de su carrera como entrenador.
En su charla ante los medios, el DT de Independiente Rivadavia se refirió a la incomodidad del partido ante el Tiburón, justamente cuatro días antes de la final: "Por la proximidad de la final, jugamos con un equipo alternativo. Con futbolistas que no lo venían haciendo. Creo que fue un partido de trámite parejo. Nos golpearon de la manera en la que sabíamos que nos podían lastimar. Tuvimos cinco o seis llegadas y no las pudimos concretar".
"Fue un partido incómodo porque el miércoles jugamos el partido más importante de la historia del club. Jugamos con chicos que no venían jugando y esas son ventajas que no se pueden dar en el fútbol argentino", completó Alfredo Berti.
Al ser consultado sobre cómo se sintió en su retorno a Mar del Plata, donde dirigió a Aldosivi en la temporada 2014, aseguró: "Es una ciudad hermosa y un club en el que tengo buenos recuerdos y muchos amigos. Teníamos la intención de hacer un buen partido. Nos costó más de la cuenta".
Cuando a Berti le preguntaron si el del próximo miércoles era el partido más importante en su carrera, respondió: "Es el partido más importante en la historia del club. Hay que dar vuelta la página y enfocarnos en el miércoles, que hay pocos días. Es un partido que para la institución hace un par de años era impensado. Nos toca esta final con un plantel bastante reducido. Prestarle atención a la Copa Argentina nos hizo desviar el foco del torneo".
"Sin dudas que es el partido más importante en mi carrera como entrenador", confirmó Alfredo Berti, el entrenador que se metió en el corazón de los hinchas de Independiente Rivadavia.