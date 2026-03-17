Alex Arce, citado a la Selección de Paraguay: qué partidos se perderá en Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia oficializó la noticia a través de sus redes sociales. Allí el Azul publicó una foto del goleador con una boina y los colores de la bandera de Paraguay.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2033980593403207942&partner=&hide_thread=false Caudillo de Selección



Alex Arce fue citado por la Selección de Paraguay para disputar la próxima fecha FIFA de marzo.



El delantero formará parte del plantel que afrontará los siguientes compromisos:



Grecia

27 de marzo



Marruecos

31 de marzo



Felicitamos a Alex… pic.twitter.com/6q5xG352Ow — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) March 17, 2026

"Caudillo de Selección. Alex Arce fue citado por la Selección de Paraguay para disputar la próxima fecha FIFA de marzo. El delantero formará parte del plantel que afrontará los siguientes compromisos: vs. Grecia el 27 de marzo y vs. Marruecos el 31 de marzo. Felicitamos a Alex por esta convocatoria y le deseamos el mayor de los éxitos representando a su país", escribió la Lepra.

Alex Arce, ¿se perderá partidos en Independiente Rivadavia?

Teniendo en cuenta que la Liga Profesional no verá acción durante la ventana en la que se realizarán los amistosos por fecha FIFA, Alex Arce no se perderá ningún partido con la camiseta de Independiente Rivadavia.

Luego de la enorme victoria en el Bosque el último fin de semana, la Lepra volverá a ver acción el próximo 22 de marzo. Este domingo recibirá, en el Bautista Gargantini, a Rosario Central.

El próximo compromiso será recién en la semana del 5 de abril. Esa fecha, la 13, será ante Tigre en condición de visitante. Desde la LPF todavía no han confirmado día y hora para el mano a mano con el Matador.

Los convocados por Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro eligió 26 futbolistas para disputar la doble fecha FIFA que tendrá lugar a finales del corriente mes de marzo. Alex Arce, goleador de Independiente Rivadavia, es uno de ellos.

Los que fueron convocados por primera vez son: Gastón Olveira (Olimpia), Mauricio (Palmeiras), José Canale (Lanús), Alexandro Maidana Talleres de Córdoba) y Gustavo Caballero (Portsmouth).

Citados Selección de Paraguay

Uno que retorna a la consideración del DT es Gabriel Ávalos, delantero de Independiente de Avellaneda, Alan Benítez, lateral derecho de Libertad, también tratará de aprovechar su nueva oportunidad. En cuanto a las ausencias, resaltan las figuras de Ronaldo Martínez y Ángel Romero, quienes venían siendo convocados.