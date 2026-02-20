A qué hora juegan Boca y Racing en la Bombonera por la sexta jornada del Torneo Apertura

Boca y Racing: un clásico del fútbol argentino y con condimentos especiales

Boca llega a este encuentro necesitado de lograr regularidad y arrastrando flojos resultados en las últimas cuatro fechas, donde solo ganó un partido, empató otro y perdió los dos restantes.

Hay mucha intriga respecto al equipo que saltará a la cancha, con algunas dudas en la línea defensiva. Juan Barinaga y Marcelo Weigandt pelean el puesto, al igual que Lautaro Di Lollo y Nicolás Figal en la zaga central.

Leandro Paredes es una baja sensible por lesión, y en su lugar ingresaría Milton Delgado. En la delantera se destaca el posible regreso a la titularidad del uruguayo Edinson Cavani, quien formaría un doble 9 con su compatriota Miguel Merentiel.

Racing, llega más sólido y recuperado de un flojo inicio, con derrotas en sus tres primeros partidos. Luego se recuperó y metió triunfos en las últimas dos fechas (2-1 ante Argentinos Juniors y 2-0 frente a Banfield).

Gustavo Costas tendría una sola incógnita y sería en el medio campo. Allí hay una pulseada entre Baltasar Rodríguez, de muy buen nivel desde su regreso de Estados Unidos, y el experimentado Bruno Zuculini.

El último antecedente de juego entre Boca y Racing fue en La Bombonera, por las semifinales del Torneo Clausura 2025, y allí ganó la Academia" por 1 a 0 con un gol de Adrián Maravilla Martínez.

Ficha del partido y probables formaciones

Torneo Apertura -Interzonal 6ª fecha-

Estadio : Alberto J. Armando

: Alberto J. Armando Árbitro : Leandro Rey Hilfer

: Leandro Rey Hilfer VAR : Héctor Paletta

: Héctor Paletta Hora : 20

: 20 TV: TNT Sports Premium

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Aranda o Williams Alarcón; Ángel Romero, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda. __IP__

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez o Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.