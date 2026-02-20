A qué hora juegan Boca y Racing en la Bombonera por la sexta jornada del Torneo Apertura

Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Boca Juniors hará de local frente al Racing Club en el estadio Alberto J. Armando en un duelo clave para ambos conjuntos en el Torneo Apertura. Horario y TV

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Boca recibe a Racing en la Bombonera, en un encuentro clave para la continuidad de Claudio Úbeda, por el Torneo Apertura.

En esta 6ª fecha de partido interzonales, Boca recibirá a Racing, en un encuentro clásico del fútbol argentino, que corresponde a la sexta fecha del Apertura de la Liga Profesional y donde ambos llegan urgidos de ganar para acomodarse en sus respectivas zonas.

El partido por el Torneo Apertura tendrá comienzo este viernes a las 20 y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Será televisado por las señales de cable TNT Sports Premium y HBO Max. También se puede seguir en vivo por Radio Nihuil (AM 680 y FM 98.9).

En el ámbito Xeneize, este duelo podría ser clave para definir la continuidad de su director técnico, Claudio Úbeda.

Boca y Racing: un clásico del fútbol argentino y con condimentos especiales

Boca llega a este encuentro necesitado de lograr regularidad y arrastrando flojos resultados en las últimas cuatro fechas, donde solo ganó un partido, empató otro y perdió los dos restantes.

Hay mucha intriga respecto al equipo que saltará a la cancha, con algunas dudas en la línea defensiva. Juan Barinaga y Marcelo Weigandt pelean el puesto, al igual que Lautaro Di Lollo y Nicolás Figal en la zaga central.

Leandro Paredes es una baja sensible por lesión, y en su lugar ingresaría Milton Delgado. En la delantera se destaca el posible regreso a la titularidad del uruguayo Edinson Cavani, quien formaría un doble 9 con su compatriota Miguel Merentiel.

Racing, llega más sólido y recuperado de un flojo inicio, con derrotas en sus tres primeros partidos. Luego se recuperó y metió triunfos en las últimas dos fechas (2-1 ante Argentinos Juniors y 2-0 frente a Banfield).

Gustavo Costas tendría una sola incógnita y sería en el medio campo. Allí hay una pulseada entre Baltasar Rodríguez, de muy buen nivel desde su regreso de Estados Unidos, y el experimentado Bruno Zuculini.

El último antecedente de juego entre Boca y Racing fue en La Bombonera, por las semifinales del Torneo Clausura 2025, y allí ganó la Academia" por 1 a 0 con un gol de Adrián Maravilla Martínez.

Ficha del partido y probables formaciones

Torneo Apertura -Interzonal 6ª fecha-

  • Estadio: Alberto J. Armando
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Héctor Paletta
  • Hora: 20
  • TV: TNT Sports Premium

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Aranda o Williams Alarcón; Ángel Romero, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda. __IP__

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez o Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

